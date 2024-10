En qué canal pasan Boca vs. Deportivo Riestra por la Liga Profesional 2024 hoy

Boca Juniors recibe a Deportivo Riestra este domingo desde las 19 en la Bombonera, por la fecha 19 de la Liga Profesional 2024 (LPF) y que también representa el primer partido de Fernando Gago en el estadio en el que se lució como futbolista Profesional. ‘Pintita’ asumió como entrenador del xeneize hace poco más de 10 días y pretende darle al equipo la identidad que hace tiempo no tiene, aún a sabiendas de que también debe sumar urgente si quiere jugar la Copa Libertadores 2025, de la que este año quedó al margen.

Si bien el entrenador ya dirigió el encuentro ante Tigre, en Victoria y por este mismo certamen, y el de Rosario frente a Gimnasia de La Plata por Copa Argentina, éste será más que especial para él. El partido, que se desarrollará bajo las órdenes de Yael Falcón Pérez como árbitro principal se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Fernando Gago dirigirá su tercer partido en Boca, el primero en la Bombonera desde que asumió LA NACION/Marcelo Manera

En la tabla de posiciones de la LPF, el xeneize, que recientemente avanzó a las semifinales de la Copa Argentina, marcha 16°. Acumula 24 puntos y tiene la misma cantidad de victorias, derrotas y empates (seis de cada una). Incluso también tiene el mismo número de goles a favor y en contra (20). En la última fecha de la LPF perdió 3 a 0 con Tigre.

Ante Riestra, Gago empezará a darle forma a un once inicial ideal que aún está lejos de encontrar. Los puntos bajos son muchos más que los altos y las soluciones deben aparecer cuanto antes, por lo que no hay tiempo para especular. En la defensa, Rojo, tuvo otro partido para el olvido y su lugar como titular está en jaque. Lo mismo ocurre en la mitad de la cancha con Guillermo Fernández, con la diferencia de que ni Tomás Belmonte ni Ignacio Miramón mostraron buenas credenciales contra el Lobo, por lo que el reemplazante natural de ‘Pol aún no está claro.

Por lo pronto, el DT ya dio algunos golpes fuertes sobre la mesa, como la desafectación de Cristian Medina de la lista de convocados para este partido. Además, no tendrá a Kevin Zenón y Miguel Merentiel, lesionados.

Cristian Medina se negó a jugar en Rosario y Fernando Gago lo marginó en la nueva convocatoria Augusto Famulari

Los Malevos de Pompeya, por su parte, se ubican séptimos con 27 unidades, producto de ocho triunfos, tres igualdades y siete caídas. Vienen de vencer 2 a 0 a Atlético Tucumán gracias a las anotaciones de Jonathan Herrera y Alexander Díaz. Aunque aún están lejos en la Tabla Anual (a ocho de Independiente, el último que hasta el momento se estaría metiendo en la próxima Sudamericana), mantienen viva la ilusión de clasificarse a una copa internacional por primera vez en la historia, por lo que cada punto es de vital importancia.

Boca vs. Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber

Fecha 19 de la Liga Profesional 2024.

Día : Domingo 27 de octubre.

: Domingo 27 de octubre. Hora : 19.

: 19. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Boca Juniors vs. Deportivo Riestra: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19 (horario argentino) en la Bombonera de Buenos Aires, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también sintonizando online. Pueden acceder al contenido quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow.

Telecentro Play.

DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Deportivo Riestra está haciendo una muy buena campaña en lo que va de la Liga Profesional JUAN MANUEL BAEZ/FOTOBAIRES

