En qué canal pasan Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026

Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se enfrentan este miércoles desde las 19 (horario argentino) en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán con arbitraje de Nazareno Arasa en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas a instante.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 con victoria del Pincha 2 a 1 como local con goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez. Exequiel Zeballos descontó para el xeneize.

Lo que hay que saber de Boca vs. Estudiantes

El partido, que no se disputó la semana pasada porque el xeneize tuvo participación en la Copa Sudamericana, tiene lugar en la cancha de Huracán porque la institución del barrio porteño de la Boca está acondicionando el campo de juego, en muy mal estado. De hecho, es probable que ante Vélez y Recoleta de Paraguay (sus próximos compromisos) también deba mudar la localía, algo que no cayó bien en los hinchas y que llevó a que, sarcásticamente, el presidente del club guaraní ofrezca ayuda para que su equipo tenga que presentarse en el mítico escenario.

El equipo de Rodolfo Arrubarrena todavía no ganó en el certamen y acumula apenas un punto, el que logró el domingo pasado frente a Newell’s en Rosario con un empate 2 a 2. Antes, perdió ante Deportivo Riestra 3 a 0 como visitante, lo que marca la irregularidad de un elenco que no termina de arrancar y lo cual preocupa al entrenador.

Boca empató con Newell's en su último partido en el Torneo Clausura Juan José García - FOTOBAIRES

Teniendo en cuenta la seguidilla de partidos -el sábado jugará contra Vélez-, es probable que el DT le otorgue descanso a varios jugadores que habitualmente son titulares como Lautaro Blanco, Nicolás Figal y Miguel Merentiel. Sus lugares son para Malcom Braida, Lautaro Di Lollo y Milton Giménez, respectivamente. Además, es una incógnita cuántos minutos afronta Leandro Paredes, quien no tuvo vacaciones porque disputó el Mundial 2026 con la selección argentina y acumula un trajín importante desde principios de año.

El Pincha, por su parte, le ganó en su última presentación a Defensa y Justicia 3 a 0 y logró su primera victoria en el certamen, tras caer en la fecha inaugural contra Independiente 2 a 0. En caso de imponerse sobre Boca, será uno de los escoltas de Vélez en la tabla de posiciones de la zona B con Independiente, Gimnasia de Mendoza e Instituto de Córdoba.

El encuentro también tiene trascendencia para la Tabla Anual, a través de la cual ambos pujan por clasificar a los torneos internacionales de 2027. Estudiantes marcha cuarto con 34 puntos y el xeneize, séptimo con 31. Ambos se ubican en zona de Sudamericana.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Milton Giménez y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Milton Giménez y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena. Estudiantes de La Plata: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.20 contra 4.05 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.94.