En qué canal pasan Boca vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este viernes, desde las 19.30 (horario argentino), Instituto y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Gloria lidera la tabla de posiciones de su zona con 25 puntos producto de ocho victorias, un empate y dos derrotas. Viene de golear a Independiente por 4 a 1 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini con goles de Jeremías Lázaro, Hernán De la Fuente, Matías Gallardo y Álex Luna (Maximiliano Meza empató transitoriamente para el Rojo). Ganó los últimos tres compromisos que disputó y es el equipo que más sumó en lo que va del certamen local, además de ser uno de los más goleadores y el segundo con menos tantos en contra solo por detrás de Belgrano.

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El xeneize, por su parte, se mantiene en el cuarto puesto del Grupo A con 20 unidades (cinco triunfos, cinco igualdades y una caída). En la última fecha derrotó a Unión por 3 a 0 en la Bombonera con un doblete de Leonel Flores y un gol de Lautaro Di Lollo. Acumula 16 partidos consecutivos sin derrotas entre todas las competencias y aún pelea por tres títulos: la Sudamericana, el Torneo Apertura y la Copa Argentina.

Instituto vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19.30 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.60 contra los 2.99 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

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