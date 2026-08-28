En qué canal pasan Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este viernes, desde las 21.30 (horario argentino), Boca y Lanús se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize acumula tres empates consecutivos en el certamen local, el último de ellos 1 a 1 frente a Racing, como visitante y por los goles de Marcos Rojo -R- y Miguel Merentiel -B-, y se mantiene en el undécimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con siete puntos. Acumula siete partidos consecutivos sin derrotas entre todas las competencias, aunque solo ganó tres de esos compromisos (3 a 1 y 4 a 0 vs. Recoleta en la Copa Sudamericana, y 1 a 0 vs. Estudiantes en el Clausura).

Boca viene de empatar 1 a 1 con Racing y acumula siete partidos consecutivos sin derrotas Gonzalo Colini - La Nación

El Granate, por su parte, está noveno en la clasificación general del Grupo A con la misma cantidad de unidades que el equipo de la Ribera y otros tres equipos pero con mejor diferencia de gol (el único que lo supera en ese apartado es Deportivo Riestra, que está octavo). En la última jornada igualó 1 a 1 con Argentinos Juniors, como local, por los tantos de Felipe Peña Biafore -L- y Gastón Verón -AJ-.

Boca vs. Lanús: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.78 contra los 5.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.30.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro ante Lanús ALEJANDRO PAGNI - AFP

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