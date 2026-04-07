En qué canal pasan Boca vs. Universidad Católica por un la Copa Libertadores 2026 hoy

Universidad Católica de Chile y Boca Juniors se enfrentan este martes desde las 21.30 (hora arentina) en el estadio Claro Arena de Santiago y con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El encuentro se transmite en vivo por TV en Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Universidad Católica vs. Boca: todo lo que hay que saber

Copa Libertadores 2026 - Etapa de grupos - Grupo D

Día: Martes 7 de abril de 2026.

Hora: 21.30 (hora argentina).

Estadio: Claro Arena (Santiago, Chile).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

TV: Fox Sports y Telefé.

Streaming: Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El Claro Arena donde se disputa Católica vs. Boca Juniors tiene césped sintético

La previa de U. Católica vs. Boca

El elenco trasandino llega envalentonado por el triunfo Palestino 6 a 1 que consiguió el jueves pasado en el certamen local, en el que marcha tercero con 14 unidades. No obstante, en el campeonato internacional no es uno de los favoritos al título y apunta, como primer objetivo, a llegar a los octavos de final.

Dirigido por el argentino Daniel Garnero, tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y Fernando Zampedri. Gary Medel, ex-Boca en dos períodos, también forma parte del equipo.

Fernando Zampedri es el máximo goleador de la historia de Universidad Católica

El elenco de Claudio Úbeda llega a su debut internacional en racha por sus dos victorias seguidas en el Torneo Apertura, en el que se ubica tercero en el Grupo A. Los triunfos acallaron las críticas sobre el entrenador, más allá de que el equipo hace nueve partidos que no pierde. Es su regreso a la etapa de grupos de la Copa Libertadores, certamen que anhela ganar por séptima vez.

Para el arranque del máximo certamen continental el DT tiene a disposición a casi todos los habituales titulares, con excepción del arquero Agustín Marchesín y el delantero Exequiel Zeballos, ambos lesionados. Leandro Paredes hace su presentación en la Libertadores al igual que Tomás Aranda, la gran joya que apareció esta temporada y es indiscutido en el 11 inicial. Santiago Ascacíbar vuelve a jugar desde el arranque y la dupla ofensiva de Miguel Merentiel-Adam Bareiro no se toca.

Leandro Paredes y Tomás Aranda juegan por primera vez en la Copa Libertadores ALEJANDRO PAGNI - AFP

Posibles formaciones

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.23 contra 3.70 que cotiza su derrota, es decir una vcitoria del local. El empate llega a 3.18.

El historial entre ambos clubes tiene 11 partidos con siete triunfos de Boca, dos de Universidad Católica y dos empates. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa Sudamericana 2005 con sendos triunfos del xeneize 2 a 1 en la Bombonera y 1 a 0 en Chile.