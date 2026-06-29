En qué canal pasan Brasil vs. Japón por el Mundial 2026 hoy

Brasil y Japón abren este lunes la segunda jornada de los 16vos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, instancia que se agregó en el nuevo formato de 48 equipos y se miden en Houston con mucho en juego, especialmente la eliminación directa. La Canarinha tuvo un buen inicio, ganando su grupo, y a pesar de que no mostró todo su potencial confía en que puede volver a celebrar, esta vez de la mano del DT italiano Carlo Ancelotti. El minuto a minuto de este partido y el de todos los de la cita ecuménica se pueden seguir en canchallena.com.

El encuentro se puede ver en vivo por DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar en DGO, Telecentro Play y Mi Telefé; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 110.

Brasil enfrentará a un adversario cuyo fútbol ha crecido paulatinamente desde que albergó junto a Corea del Sur la Copa del Mundo de 2002, justamente la última ganada por la Canarinha.

Pero está bien e intentará dar prueba con Vinícius Jr. en su mejor momento con la selección, con cuatro goles y una asistencia, y un mediocampo que encontró solidez con Casemiro como cabeza de área y Lucas Paquetá y Bruno Guimarães a sus costados.

Pero también con un ataque compenetrado y renacido, tras las incorporaciones de Matheus Cunha y Rayan en el once inicial.

Carlo Ancelotti encontró en Matheus Cunha el 9 que le garantiza gol y eficacia en el área rival PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El juvenil del Bournemouth, uno de los consentidos de hinchada, se apoderó del puesto dejado por el lesionado Raphinha, el único de los 26 jugadores bajo las órdenes de Ancelotti que no estará disponible para el juego de este martes.

“Si jugamos con la mentalidad de los menos favoritos, como siempre hemos hecho, creo que tenemos la capacidad de dar la sorpresa en estos partidos a vida o muerte”, confió el atacante japonés Takumi Minamino.

En los pasados doce meses, los Samuráis Azules disputaron doce partidos. Derrotaron a campeones del mundo como Inglaterra (1-0) y Brasil, a otros mundialistas como Ghana (2-0) y Escocia (1-0), y apenas perdieron con Estados Unidos (2-0).

Si algo caracteriza a los japoneses es su capacidad de lucha y resistencia; intentará sorprender a Brasil Julio Cortez - AP

El historial entre ambos países tiene varios antecedentes y uno de ellos es el reciente porque se enfrentaron en un amistoso en 2025 con victoria de Japón 3 a 2. En una Copa del Mundo también hay un partido en el historial y fue en Alemania 2006, con goleada de Brasil 4 a 1.

El equipo que se imponga en el partido avanzará a octavos de final y se medirá con el vencedor de Costa de Marfil y Noruega, que se cruzarán el martes 30 de junio.