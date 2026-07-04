En qué canal pasan Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026 hoy

Este sábado, desde las 14 (horario argentino), Canadá y Marruecos se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del inglés Michael Oliver, se disputa en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado canadiense, uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo junto a Estados Unidos y México, se metió en esta instancia luego de vencer a Sudáfrica por la mínima diferencia con un gol agónico de Stephen Eustáquio a los 92′. Ya es el mejor resultado entre sus participaciones mundialistas, debido a que nunca ante había superado la primera ronda. Ahora quiere ir por más ante un rival de fuste, que ya se vistió de candidato.

Con un gol agónico de Stephen Eustaquio, Canadá eliminó a Sudáfrica y se metió en octavos FRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los Leones del Atlas, por su parte, eliminaron a una potencia como Países Bajos, por penales, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los goles de Cody Gakpo -PB- e Issa Diop -M-. En la tanda, solo se convirtieron cinco de los 10 disparos que se ejecutaron y uno solo lo atajó Bono -los cuatro restantes los fallaron-. El que sentenció la serie fue Ismael Saibari, uno de los mejores jugadores del equipo en lo que va del certamen ecuménico, quien ya fue vendido de PSV a Bayern Múnich por €50.000.000.

Canadá vs. Marruecos: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 14 (horario argentino) en Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Marruecos corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.85 contra los 5.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Canadá. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Issa Diop convirtió el gol con el que Marruecos llevó el partido ante Países Bajos a los penales Ricardo Mazalan - AP

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