En qué canal pasan Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026 hoy

Este viernes, desde las 22.30 (horario argentino), Colombia y Ghana se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Clement Turpin, se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se metió en la primera instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo tras quedar puntero en el Grupo K con siete puntos, producto de sendas victorias por 3 a 1 frente a Uzbekistán y 1 a 0 ante la República Democrática del Congo, y un empate 0 a 0 con Portugal. Mantiene viva la ilusión de lograr su mejor resultado en un Mundial, algo que hasta el momento consiguió en Brasil 2014, cuando llegó a cuartos de final.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, quiere meter al seleccionado cafetero en octavos de final JUAN MABROMATA - AFP

Las Estrellas Negras, por su parte, avanzaron de ronda como parte de los mejores terceros, luego de sumar cuatro unidades y terminar en ese puesto en la zona L (1-0 vs. Panamá, 0-0 vs. Inglaterra y 1-2 vs. Croacia). Su actuación más destacada en una Copa del Mundo hasta la fecha fue en Sudáfrica 2010, edición en la que perdió con Uruguay en cuartos de final en un encuentro memorable que se definió por penales luego del empate 1 a 1 en tiempo reglamentario.

Colombia vs. Ghana: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 22.30 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Colombia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los octavos de final, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.56 contra los 8.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Ghana. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.00.

Las casas de apuestas ponen a Colombia como favorito al triunfo en el encuentro frente a Ghana RAUL ARBOLEDA - AFP

Posibles formaciones