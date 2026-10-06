En qué canal pasan Colombia vs. Perú hoy, por un amistoso internacional

Con el objetivo en común de cerrar la primera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales después del Mundial 2026 con una victoria, las selecciones de Colombia y Perú se enfrentan este martes desde las 20.45 (hora argentina) en un amistoso en el Nu Stadium de Inter Miami, en Estados Unidos, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.

El encuentro no se transmite por televisión en la Argentina ni en plataformas digitales, pero se puede seguir en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

El amistoso entre Colombia y Perú se disputa en el estadio de Inter Miami Lynne Sladky - AP

La previa del partido

Ambos países comparten la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por lo que se enfrentaron en un sinfín de oportunidades no solo en amistosos sino también en copas América y Eliminatorias. Justamente los dos últimos cruces fueron por la clasificación a la Copa del Mundo 2026 y empataron tanto en la primera como en la segunda rueda 1 a 1 en Lima en 2024 y 0 a 0 en Barranquilla en 2025, respectivamente.

El conjunto cafetero inició un nuevo proceso tras llegar a octavos de final de la última Copa del Mundo -lo eliminó Suiza por penales- con el argentino Néstor Lorenzo ratificado en el cargo de entrenador y ya sin James Rodríguez, quien se retiró del seleccionado. Antes de este partido disputó otros dos y cosechó un empate frente a México 1 a 1 y una derrota con Paraguay 1 a 0.

El equipo incaico, por su parte, es uno de los cuatro de Sudamérica que no jugó el Mundial -los otros fueron Chile, Venezuela y Bolivia- y arrancó otro ciclo bajo el mando del entrenador brasileño Mano Menezes. Hasta el momento jugó tres amistosos y no ganó ninguno: cayó ante Estados Unidos 4 a 1 y Canadá 2 a 0 e igualó con México 1 a 1.

Néstor Lorenzo es el argentino que dirige a la selección de Colombia; fue ratificado tras el Mundial 2026 Lindsey Wasson - AP

Posibles formaciones

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo. Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Osling Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yhosimar Yotún; Jairo Vélez y Alex Valera. DT: Mano Menezes.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto cafetero con una cuota máxima de 1.40 contra 9.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.15.