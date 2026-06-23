En qué canal pasan Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026 hoy

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El encuentro entre el seleccionado cafetero y los Leopardos se disputa este martes a las 23 (horario argentino) en el estadio Chivas de Guadalajara, México
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Este martes, desde las 23 (horario argentino), Colombia y República Democrática del Congo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani, se disputa en el estadio Chivas de Guadalajara, México, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El seleccionado cafetero, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, derrotó a Uzbekistán por 3 a 1 en su debut mundialista con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz (Abbosbek Fayzullaev empató transitoriamente para los asiáticos). Busca una victoria que le permita arrebatarle el primer puesto de la tabla de posiciones a su rival de la última jornada, Portugal, que este martes goleó a los Lobos Blancos por 5 a 0 y quedó con cuatro puntos contra los tres de los colombianos.
Los Leopardos, por su parte, consiguieron un meritorio empate 1 a 1 justamente ante Portugal en la primera fecha, por los tantos de João Neves -P- y Yoane Wissa -RC-. Dicho resultado les permitió ilusionarse y soñar con avanzar de ronda en su primera participación ecuménica desde que recuperaron el nombre histórico de R.D. Congo en 1997. Antes, participaron en Alemania 1974, pero como Zaire, y quedaron eliminados en la primera ronda sin puntos y con un saldo de 14 goles en contra y ninguno a favor.
Colombia vs. República Democrática del Congo: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 23 (horario argentino) en Guadalajara, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Colombia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.55 contra los 7.39 que se repagan por un hipotético triunfo de República Democrática del Congo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.26.
Posibles formaciones
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez o John Córdoba.
- R.D. Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau o Noah Sadiki; Yoane Wissa y Cédric Bakambu.
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