Los octavos de final del Torneo Clausura 2026 continúan este sábado con dos encuentros y el primero de ellos lo disputan Defensa y Justicia vs. Barracas Central desde las 15 (horario argentino) en el estadio Norberto Tito Tomaghello con arbitraje de Pablo Echavarría.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Barracas Central hizo una buena primera etapa y entró a los playoffs del Clausura

La previa de Defensa y Justicia vs. Barracas Central

El Halcón de Florencio Varela se ubicó cuarto en el Grupo A de la primera etapa con 28 puntos gracias a ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas y se ganó el derecho a ser local en el primer cruce de eliminación directa. El conjunto de Julio Vaccari, además, sueña con dar el golpe en el certamen y quedarse con el título y acceder a la Copa Libertadores 2027, ya que de momento no está clasificado a ningún torneo internacional del año próximo.

El Guapo, por su parte, fue quinto en la zona B con 26 unidades gracias a siete triunfos, cinco igualdades y cuatro derrotas. No pierde hace seis partidos, con cuatro alegrías y dos empates, y anhela con meterse entre los ochos mejores. A la vez en que compite por el título del Clausura, espera que se liberen cupos en la Tabla Anual para entrar a la Copa Sudamericana 2026.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demián Domínguez; César Pérez, Santiago Sosa Yung, Maximiliano Porcel, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández y Jeremías Lucco. DT: Julio Vaccari.

Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demián Domínguez; César Pérez, Santiago Sosa Yung, Maximiliano Porcel, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández y Jeremías Lucco. DT: Julio Vaccari. Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Rodrigo Bogarín, Dardo Miloc, Iván Tapia; Tomás Porra, Nicolás Orsini y Enzo Taborda. DT: Damián Ayude.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.94 contra 4.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario de media hora, cotiza a 3.38.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final y esperará por Rosario Central o Gimnasia de Mendoza, que se enfrentará este domingo a las 16 en el estadio Gigante de Arroyito.