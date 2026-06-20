En qué canal pasan Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026 hoy

Este sábado, desde las 21 (horario argentino), Ecuador y Curazao se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chino Ma Ning, se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Tri comenzó su participación en esta Copa del Mundo con el pie izquierdo. Cayó ante Costa de Marfil por la mínima diferencia, con un gol de Amad Diallo, en un compromiso disputado en Seattle, Estados Unidos. El encuentro era clave por la paridad de ambos equipos, por lo que los dirigidos por Sebastián Becaccece ahora están obligados a sumar puntos en las dos jornadas que quedan, frente a Curazao y Alemania, para soñar con la clasificación a 16vos de final.

El equipo caribeño, por su parte, sufrió la peor derrota de la primera ronda al caer por 7 a 1 contra Alemania por un doblete de Kai Havertz y anotaciones de Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav (Livano Comenencia puso el 1 a 1 parcial). Su DT, Dick Advocaat, es el más longevo de esta edición con 78 años y el dato más llamativo es que 25 de sus 26 convocados nacieron fuera del territorio al que representarán. La excepción es la figura del equipo, Tahith Chong.

Tahith Chong es la principal figura de Curazao: jugó en Manchester United entre 2018 y 2022 MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ecuador vs. Curazao: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Ecuador corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.12 contra los 36.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Curazao. El empate, por su parte, cotiza cerca de 11.00.

Las casas de apuestas ponen a Ecuador como favorito al triunfo en el encuentro ante Curazao KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones