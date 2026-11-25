El Mundial Sub 17 Qatar 2026, el último certamen del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), se desarrolla hasta el 13 de diciembre en el Complejo Aspire Zone con la participación de 48 seleccionados, entre ellos el argentino, que pujan por quedarse con el ansiado trofeo del torneo que transita la tercera fecha de la última etapa y en el que ya se jugaron la mitad de los 104 partidos programados.

En la Argentina los juegos se pueden ver por televisión a través de DSports y en el caso de los que protagoniza el combinado albiceleste también están disponibles en TyC Sports y la TV Pública. En canchallena.com se puede seguir en vivo cada juego del certamen como así también consultar las tablas de posiciones y los cruces.

La selección argentina Sub 17 anhela ganar el título en el Mundial de Qatar x/@Argentina

El formato de juego es similar a la última Copa del Mundo de mayores en la que España se consagró campeón. Los equipos fueron divididos en 12 zonas y en la primera etapa se enfrentan todos contra todos a un ronda. Los dos líderes de cada una más los ocho mejores terceros avanzan a 16avos de final, desde donde inician los cruces de eliminación directa hasta la definición en el estadio Internacional Khalifa.

El último campeón del Mundial Sub 17 fue Portugal, que se quedó con la edición 2025 que se realizó en la misma sede que la versión venidera. En la final derrotó a Austria 1 a 0 con gol de Anísio Cabral a los 32′. El equipo luso no participa del campeonato en curso, por lo que no puede defender el título.

Todos los campeones del Mundial Sub 17

China 1985: Nigeria.

Canadá 1987: Unión Soviética.

Escocia 1989: Arabia Saudita.

Ecuador 1991: Ghana.

Japón 1993: Nigeria.

Ecuador 1995: Ghana.

Egipto 1997: Brasil.

Nueva Zelanda 1999: Brasil.

Trinidad y Tobago 2001: Francia.

Finlandia 2003: Brasil.

Perú 2005: México.

Corea del Sur 2007: Nigeria.

Nigeria 209. Suiza.

México 2011: México.

Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.

Chile 2015: Nigeria.

India 2017: Inglaterra.

Brasil 2019: Brasil.

Indonesia 2023: Alemania.

Qatar 2025: Portugal.

Tabla de campeones del Mundial Sub 17