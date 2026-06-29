En qué canal pasan el partido de Paraguay ante Alemania por el Mundial 2026 hoy

Este lunes, desde las 17.30 (horario argentino), Alemania y Paraguay se enfrentan en un partido correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed, se disputa en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo teutón se metió en la primera instancia de eliminación directa de esta Copa del Mundo como líder del Grupo E con seis puntos, misma cantidad que Costa de Marfil, al que derrotó en el partido entre sí y, en consecuencia, obtuvo ventaja en el sistema de desempate olímpico. Convirtió 10 goles, de los cuales tres fueron de Deniz Undav, y recibió cuatro, varios de ellos por errores de Manuel Neuer. Así, mantiene una racha negativa de 12 años y 10 partidos mundialistas sin poder mantener la valla invicta.

Deniz Undav, el revulsivo que le da aire a Alemania en los minutos finales de cada partido Stephanie Scarbrough - AP

La Albirroja, por su parte, fue la séptima mejor tercera tras conseguir cuatro unidades y una diferencia de -2 en la zona D. “De la misma manera que era difícil clasificar, va a ser difícil eliminar a un cabeza de serie. ¿Imposible? No, no existen los imposibles. Entonces, tranquilamente uno va a jugar (...) Nosotros vamos a pelear con los argumentos que tengamos, como podamos, pero vamos a pelear”, afirmó el DT Gustavo Alfaro en la previa del encuentro ante un tetracampeón del mundo.

Alemania vs. Paraguay: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 17.30 (horario argentino) en Boston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los octavos de final, en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.41 contra los 9.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.25.

Las casas de apuestas ponen a Alemania como claro favorito al triunfo en el duelo ante Paraguay ANGELA WEISS - AFP

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