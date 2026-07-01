En qué canal pasan España vs. Austria por el Mundial 2026 hoy

España y Austria abren este jueves la jornada de 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el partido que protagonizan entre sí desde las 16 (hora argentina) en el estadio de Los Angeles con arbitraje del sueco Glenn Nyberg.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Flow - Canal 109 y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El que se imponga avanzará a los octavos y se enfrentará a Portugal o Croacia, que se enfrentan este mismo día a continuación en Toronto.

Austria sueña con dar el gran golpe frente a España en el Mundial 2026 FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La previa de España vs. Austria

La Furia Roja llegó al certamen como una de las máximas favoritas, pero todavía no demostró el nivel al que supo jugar y su máxima figura, Lamine Yamal, no apareció en su esplendor. Es así que empató en su debut ante Cabo Verde 0 a 0 y, después, le ganó a Arabia Saudita 4 a 0 y a Uruguay 1 a 0, no sin pasar sobresaltos. Con siete puntos, logró el primer puesto en el Grupo H y quedó ubicada del lado del cuadro en el que, con excepción de Inglaterra, Argentina y Brasil, hay equipos que pueden dar pelea por la corona como Francia, Portugal, Marruecos, Bélgica y Croacia.

Los austríacos, por su parte, fueron escoltas de la Argentina en la zona J con cuatro puntos, tras vencer a Jordania 3 a 1, perder con la albiceleste 2 a 0, e igualar ante Argelia 3 a 3 en un encuentro donde empató a lo último y evitó la eliminación. Sin el poderío de otros equipos del Viejo Continente ni habitual animador de los grandes campeonatos, cuenta con jugadores que se destacan en los mejores equipos del planeta como David Alaba (su último club fue Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich) y al menos ante la Argentina demostró ser un rival combativo que puede complicar.

Mikel Oyarzabal es la carta de gol de la selección de España Erik S.Lesser - FR53108 AP

Posibles formaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferrán Torres, Mike Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferrán Torres, Mike Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente. Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo español con una cuota máxima de 1.36 contra 11.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, llega a 5.44.