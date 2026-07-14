En qué canal pasan Francia vs. España por el Mundial 2026 hoy

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 tiene las semifinales que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) vaticinó y deseó con las cuatro mejores selecciones de su ranking. Y el primero de los partidos que se disputa es el de Francia vs. España, programado para este martes a las 16 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas con arbitraje del salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Mi Telefé, Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador avanzará a la definición y esperará por Inglaterra o Argentina, que chocarán este miércoles en Atlanta. El perdedor, en tanto, enfrentará al derrotado de ese otro cruce, por el tercer puesto.

El cuadro del Mundial 2026, con la selección argentina en semifinales Canchallena

Todo lo que hay que saber de Francia vs. España

Les Bleus anhela ganar su tercera Copa del Mundo, tras las de Francia 1998 y Rusia 2018, y es el principal favorito como equipo por lo que demostró en sus seis partidos anteriores, los cuales los ganó con autoridad y lo invitan a soñar con jugar su tercera final en fila después del mal trago en Qatar 2022, cuando perdió la final con la selección argentina.

Su camino en el torneo empezó con triunfos sobre Senegal 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega 4 a 1, lo que le valió el primer puesto en el Grupo I. En 16avos de final despachó a Suecia 3 a 0, en octavos venció a Paraguay 1 a 0 y en cuartos, a Marruecos 2 a 0. Con 16 goles a favor y solo dos en contra, es uno de los equipos con mayor poder de anotación y uno de los menos recibió.

Michael Olise, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, es titular este martes frente a España DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la previa, el entrenador galo Didier Deschamps, que dirige su última Copa del Mundo y anhela disputar su tercera final seguida, se quitó la responsabilidad de ser el favorito a ganar el encuentro y, también, el torneo: “Nos han considerado favoritos antes de este Mundial, pero España es la favorita. Eso pone más presión sobre ellos, por todo lo que han hecho”. También, remarcó el juego colectivo de su rival por sobre la incidencia que puede tener Lamine Yamal: “Es un jugador que puede marcar diferencias, pero España tiene otros jugadores que pueden hacerlo”.

La Furia Roja, por su parte, va de menor a mayor y, sueña con ser campeón otra vez tras Sudáfrica 20210. Sin la autoridad de los franceses, se consolidó como un equipo confiable y es el que menos tantos recibió en el certamen porque solo Bélgica le anotó uno en el triunfo 2 a 1 en cuartos de final.

España viene de conseguir dos victorias casi sobre la hora, pero nunca dejó de ser candidata Mark J. Terrill - AP

Antes, el conjunto de Luis De la Fuente empezó el campeonato con un sorpresivo empate frente a Cabo Verde 0 a 0 y, después, le ganó a Arabia Saudita 4 a 0 y a Uruguay 1 a 0. Con siete puntos, lideró el Grupo H y en 16avos doblegó a Austria 3 a 0. En cuartos, su víctima fue Portugal 1 a 0.

De la Fuente, por su parte, habló en la antesala del encuentro de “una final anticipada” y recordó que España ya le ganó dos semifinales a Francia para responder a las consultas sobre el favoritismo: “Siendo conscientes de su gran potencial, también somos el único equipo que les ha ganado en dos semifinales”.

Nos han considerado favoritos antes de este Mundial, pero España es la favorita” — Didier Deschamps, entrenador de Francia

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Francia con una cuota máxima de 2.40 contra 3.35 que cotiza su derrota, es decir una victoria de España. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.36.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 5 de junio del año pasado, en una de las semifinales de la UEFA Nations League 2025, y el equipo de De la Fuente ganó un partido memorable 5 a 4 con un doblete de Lamine Yamal y sendas anotaciones de Nico Williams, Mikel Merino y Pedri. Los tantos franceses fueron convertidos por Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Dani Vivian en contra y Randal Kolo Muani.

Por tratarse de dos países afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y con un gran poderío, tienen un amplio historial entre sí con encuentros en instancias importantes. Ejemplo de ello es que jugarán entre sí la cuarta semifinal en los últimos cinco años: los españoles ganaron en la Eurocopa 2024 y en la mencionada Nations League 2025 y los galos festejaron en la Nations League 2021.