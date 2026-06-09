En qué canal pasan hoy Argentina vs. Islandia por un amistoso premundial

La selección argentina enfrenta este martes a Islandia desde las 22 (hora argentina) en el Jordan-Hare Stadium de Alabama con arbitraje del mexicano Rosendo Mendoza en el último amistoso antes del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, en el que debutará el 16 de junio frente a Argelia en la primera fecha del Grupo J.

El encuentro ante los europeos se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play, LPF Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Argentina vs. Islandia

El equipo albiceleste afronta este partido una semana antes del debut en la Copa del Mundo, ya que se estrenará ante Argelia el martes 16 de junio. En este sentido, el entrenador Lionel Scaloni planifica una formación la mayoría de los futbolistas que iniciarían ante el conjunto africano.

La principal novedad es que Lionel Messi tendrá minutos en cancha, ya que se recuperó de la molestia muscular que arrastraba. Además, desde esta semana se entrenan con el equipo Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel quienes dejaron atrás sus respectivas dolencias e, incluso, el jugador de River Plate se perfila para ser titular con el principal objetivo de ser exigido físicamente y saber si está en plenitud para el gran objetivo del año.

El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, utilizaría ante Islandia a quienes se perfilan para el debut mundialista X @Argentina

Luego del triunfo ante Honduras por 2 a 0 en el anterior amistoso, Scaloni alertó sobre la situación del plantel y la posibilidad de que otros jugadores sean desafectados, más allá de la baja de Leonardo Balerdi que se confirmó el sábado pasado. De todos modos, este lunes llevó tranquilidad y aseguró que los jugadores están bien y que los que se recuperan de lesiones lo hacen en los tiempos preestablecidos, sobre todo Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

Además, dejó entrever que a Balerdi, quien sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, no se lo va a reemplazar con un defensor central porque es posición está “cubierta” y explicó que analiza opciones en otros puestos en los que hay más necesidades.

Islandia no jugará la Copa del Mundo 2026 porque no se clasificó a través de las eliminatorias de Europa. La semana pasada perdió ante Japón 1 a 0 en un amistoso y lleva cuatro juegos sin victorias porque también cayó ante México 4 a 0 e igualó frente a Canadá 2 a 2 y Haití 1 a 1. Estos últimos dos partidos los disputó en la fecha de marzo de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; y Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto sudamericano con una cuota máxima de 1.18 contra 19.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco europeo. El empate llega a 8.20.

Entre ambos equipos hay un solo antecedente entre ambos países y fue en el inicio del Mundial Rusia 2018, en el que igualaron 1 a 1 en el Otkrytie Arena de Moscú por la primera fecha del Grupo D. Los goles del partido que se disputó el 16 de junio y significó el debut de los europeos en una cita ecuménica fueron de Sergio ‘Kun’ Agüero y Alfreð Finnbogason.