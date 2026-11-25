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El encuentro entre el xeneize y la Lepra mendocina se disputa este miércoles a las 21 en la Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina
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Este miércoles, desde las 21, Boca e Independiente Rivadavia se enfrentan en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize, que viene de consagrarse Campeón de Liga como líder de la Tabla Anual y de ganar la Copa Sudamericana 2026 tras vencer a Atlético Mineiro por 2 a 0, avanzó de ronda en el certamen local en el segundo puesto del Grupo A con 33 puntos. Quedó a uno del líder, Instituto de Córdoba, y acumula siete victorias consecutivas entre todas las competencias, con un saldo de 13 goles a favor y apenas dos en contra.
La Lepra mendocina, por su parte, se metió en la instancia de eliminación directa luego de quedar séptimo en la clasificación general de la zona B con 23 puntos al igual que Belgrano, que culminó en el sexto lugar por diferencia de gol (+2 contra -3). Ya se aseguró un lugar en la Copa Libertadores del año próximo gracias a la consagración de Boca en la Sudamericana, pero hasta el momento jugará el repechaje desde la Fase 2.
Boca vs. Independiente Rivadavia: cómo ver online
El encuentro está programado para este miércoles a las 21 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.51 contra los 6.94 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente Rivadavia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.05.
Posibles formaciones
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
- Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonard Costa; Leonel Bucca o Rodrigo Atencio, Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce.
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