En qué canal pasan hoy Boca vs. River por el Superclásico del Torneo Clausura 2026

Este domingo, desde las 15 (horario argentino), Boca y River se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize ya está clasificado a octavos de final. Está tercero en la tabla de posiciones del Grupo A con 27 puntos al igual que Vélez, que marcha segundo por diferencia de gol, y que Defensa y Justicia, que permanece cuarto. Viene de ganarle 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini con un tanto de Facundo ‘Jagger’ Herrera.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio, por su parte, no tiene asegurado su lugar en la instancia de eliminación directa y se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades. En la última jornada venció a Racing por la mínima diferencia en el Monumental con un gol de Lautaro Rivero. Si logra derrotar a Boca, se clasificará a los playoffs, a una fecha del final de la etapa regular.

Lautaro Rivero convirtió el gol con el que River derrotó a Racing en la fecha 14 del Apertura Manuel Cortina - LA NACION

Boca vs. River: cómo ver online

El Superclásico está programado para este domingo a las 15 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el Superclásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.33 contra los 3.32 que se repagan por un hipotético triunfo de River. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el Superclásico ante River Isaac Fontana - EFE

Posibles formaciones