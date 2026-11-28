Este sábado, desde las 22 (horario argentino), Instituto y River se enfrentan en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el estadio Monumental Presidente Perón y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En octavos de final, la Gloria derrotó a Huracán por 2 a 1 en el estadio Mario Alberto Kempes gracias a las anotaciones de Álex Luna, quien se retiró lesionado al igual que Jeremías Lázaro, y de Facundo Suárez; mientras que Jordy Caicedo anotó el tanto del Globo. En el local, además, fue expulsado Giuliano Cerato por doble amarilla, por lo que no podrá jugar contra River este sábado.

El Millonario, por su parte, le ganó a Lanús por 3 a 1 en el Monumental con dos tantos de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada (Ramiro Carrera empató transitoriamente para el Granate). Está obligado a seguir adelante en el certamen local para mantener viva la ilusión de clasificarse a la Copa Libertadores del año próximo. Para conseguirlo tiene que salir campeón. De lo contrario, jugará la Copa Sudamericana al igual que en este 2026.

El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Vélez e Independiente.

Leonardo Ponzio le cambió la cara a River tras la salida de Eduardo Coudet y pretende dar pelea hasta el final ALEJANDRO PAGNI - AFP

Instituto vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 22 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Instituto fue líder de su zona y pretende seguir haciendo valer su condición de favorito Instituto Atlético Central Córdoba

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