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El Millonario visita a la Gloria en el Presidente Perón con la ilusión de seguir en carrera hacia el título, lo único que le permitiría acceder a la Copa Libertadores
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Este sábado, desde las 22 (horario argentino), Instituto y River se enfrentan en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el estadio Monumental Presidente Perón y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
En octavos de final, la Gloria derrotó a Huracán por 2 a 1 en el estadio Mario Alberto Kempes gracias a las anotaciones de Álex Luna, quien se retiró lesionado al igual que Jeremías Lázaro, y de Facundo Suárez; mientras que Jordy Caicedo anotó el tanto del Globo. En el local, además, fue expulsado Giuliano Cerato por doble amarilla, por lo que no podrá jugar contra River este sábado.
El Millonario, por su parte, le ganó a Lanús por 3 a 1 en el Monumental con dos tantos de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada (Ramiro Carrera empató transitoriamente para el Granate). Está obligado a seguir adelante en el certamen local para mantener viva la ilusión de clasificarse a la Copa Libertadores del año próximo. Para conseguirlo tiene que salir campeón. De lo contrario, jugará la Copa Sudamericana al igual que en este 2026.
- El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Vélez e Independiente.
Instituto vs. River: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 22 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
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- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Jhon Córdoba y Facundo Suárez.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
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