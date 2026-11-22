Los octavos de final del Torneo Clausura 2026 continúan este domingo con tres encuentros y el primero de ellos es el de Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza, programado a las 16 (horario argentino) en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza

El Canalla es uno de los mejores clubes del año y de la Tabla Anual, en la que terminó segundo a un punto de Boca y se clasificó otra vez a la Copa Libertadores, lideró la etapa inicial y pretende ratificarlo. En la primera fase del Clausura ganó el Grupo B con 34 puntos producto de 10 victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas y es uno de los grandes favoritos al título que tiene el certamen.

Su rival de turno, el Lobo, sueña con dar el gran golpe a la vera del río Paraná. Fue octavo en la zona A con 22 unidades gracias a una campaña de seis triunfos, cuatro igualdades y seis caídas. Lo negativo para el conjunto de Darío Franco es que hace cuatro encuentros que no gana y necesita salir de ese bajón para dar un paso más en el campeonato.

Gimnasia de Mendoza sueña con dar el golpe frente a Rosario Central, en los octavos del Torneo Clausura Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Posibles formaciones

Rosario Central : Jeremías Ledemas; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Agustín Sandez; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Jaminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

: Jeremías Ledemas; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Agustín Sandez; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Jaminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón. Gimnasia: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Lautaro Carrera, Matías Recalde; Fermín Antonini, Nahuel Barboza; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.39 contra 7.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, cotiza a 4.60.

Desde que Gimnasia ascendió a la Liga Profesional, no se enfrentaron nunca, por lo que es el primer partido entre sí.

El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará a Barracas Central, que doblegó a Defensa y Justicia 1 a 0 como visitante. El único gol del encuentro lo convirtió Norberto Briasco a los 29′ del primer tiempo.