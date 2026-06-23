En qué canal pasan Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026 hoy

Las selecciones de Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes desde las 17 (hora argentina) en el estadio de Boston con arbitraje del hondureño Héctor Saíd Martínez Sorto en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El cotejo se transmite en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Telecentro Play y Flow; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El otro encuentro de la zona L es entre Panamá y Croacia y tiene lugar también este martes 23 de junio, pero a las 20 (hora argentina) en Toronto.

La previa de Inglaterra vs. Ghana

El choque tiene cara a cara a los equipos que ganaron en la jornada inaugural, por lo que el que se imponga se clasificará a 16avos de final. El conjunto inglés debutó con una gran victoria sobre Croacia 4 a 2 y demostró que tiene nivel para ir por el título con un plantel conformado por figuras de la Premier League, para muchos la mejor liga del planeta.

Dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, los europeos ganaron el máximo trofeo por única vez en 1966, siendo anfitriones, y anhelan sacarse la espina en el torneo de Norteamérica, al que llegaron tras ganar los seis partidos que disputaron en las eliminatorias del Viejo Continente.

Harry Kane, el goleador que tiene Inglaterra Martin Rickett - PA Wire DPA

En lo personal, Harry Kane debutó con un doblete ante los croatas y llegó a 10 goles en copas del Mundo, con los que figura en el Top 10 de la nómina que lidera Lionel Messi con 18 seguido de Kylian Mbappé con 16. Lo del delantero inglés es extraordinario, pero la vigencia del argentino y la voracidad del francés lo relegan a un segundo plano.

Las Estrellas Negras, por su parte, vencieron en el primer juego a Panamá 1 a 0 en un encuentro que se les complicó más de la cuenta porque recién anotaron sobre el final. Los africanos cumplieron con la lógica y tienen por delante a los dos rivales más fuertes, que son los europeos -en la última fecha se medirá con Croacia-. “Tenemos que sufrir, no hay otra forma. Debemos estar preparados ‌para hacer sacrificios. Hay que estar dispuestos ​a pagar el precio, porque una victoria en este Mundial sale muy cara. Pero los muchachos están dispuestos a hacerlo”, manifestó el entrenador portugués Carlos Queiroz, que reemplazó a Otto Addo poco antes de la Copa del Mundo.

Ghana tuvo su mejor actuación en una Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, cuando llegó a cuartos de final y estuvo a un paso de ser semifinalista, pero Gyan Asamoah falló el penal que derivó de la mano intencional de Luis Suárez para evitar un gol y, en la tanda decisiva, Sebastián Abreu sentenció la serie picando el balón.

Los ghaneses se clasificaron a la cita ecuménica como líderes del Grupo I de las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), en las que sorpresivamente este año no compitieron en la Copa de África porque no se lograron su boleto. En su preparación para el Mundial, no ganaron ningún amistoso: perdieron con Austria 5 a 1, Alemania 2 a 1 y México 2 a 1 y empataron con Gales 1 a 1.

Ghana quiere dar el golpe frente a Inglaterra para clasificar a 16avos de final del Mundial 2026 DARRIAN TRAYNOR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford, Reece James, J. Stones, Ezri Konsa, N’ O Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Jordan Pickford, Reece James, J. Stones, Ezri Konsa, N’ O Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel. Ghana: Lawrence Atzi Zigi, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Jonas Adjei Adjetey, M. Senaya, Caleb Yirenkyi, Elisha Owusu, Antoine Semenyo, Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana y Jordan Awey. DT: Carlos Queiroz.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco europeo con una cuota máxima de 1.23 contra 17.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate llega a 7.0.