En qué canal pasan Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026 hoy

Inglaterra y República Democrática del Congo chocan este miércoles desde las 13 (hora argentina) en el estadio de Atlanta con arbitraje del jordano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh en la continuidad de los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El partido se transmite únicamente por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Flow - Canal 109 y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Harry Kane es la gran figura que tiene la selección de Inglaterra en el Mundial 2026 MATTIA OZBOT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La previa de Inglaterra vs. RD Congo

Los Tres Leones se metieron en la primera instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo como líderes del Grupo L, en el que sumaron siete puntos producto de sendas victorias por 4 a 2 frente a Croacia y por 2 a 0 ante Panamá, y un empate entremedio con Ghana 0 a 0. Sin haber descollado, son uno de los máximos favoritos al título que los obsesiona porque no lo ganan desde 1966 y es una gran cuenta pendiente para el país que tiene la mejor liga del mundo.

Los Leopardos, por su parte, quedaron terceros en la zona K con cuatro unidades y avanzaron de ronda como los mejores entre los 12 que culminaron en la misma posición en sus respectivos grupos. Empataron con Portugal 1 a 1, perdieron ante Colombia 1 a 0 y vencieron a Uzbekistán 3 a 1. Así, y más allá de que su preparación estuvo afectada por la irrupción del ébola en el país, se clasificó por primera vez en su segunda incursión en una cita ecuménica -la anterior fue en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire-.

República Democrática del Congo sueña con dar el gran golpe ante Inglaterra en 16avos de final LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Inglaterra : Jordan Pickford; Djed Spence o John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

: Jordan Pickford; Djed Spence o John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel. RD Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi o Brian Cipenga, Arthur Masuaku; Noah Sadiki o Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Nathanaël Mbuku o Ngal’ayel Mukau; Cédric Bakambu o Fiston Mayele y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 1.15 contra 15.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 5.35.

Ambos equipos no tienen antecedentes en el historial porque se enfrentan por primera vez.

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026, con siete clasificados Canchallena

El ganador avanzará a octavos y tendrá como rival a México, que este martes le ganó a Ecuador 2 a 0 en el estadio Azteca con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.