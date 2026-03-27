En qué canal pasan Inglaterra vs. Uruguay por un amistoso de fecha FIFA hoy

Este viernes, desde las 16.45 (horario argentino), Inglaterra y Uruguay se enfrentan en un amistoso internacional correspondiente a la doble fecha FIFA de marzo. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del alemán Sven Jablonski, se disputa en Wembley y se puede ver en vivo por televisación a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

*Noticia en desarrollo