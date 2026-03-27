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En qué canal pasan Inglaterra vs. Uruguay por un amistoso de fecha FIFA hoy

Los Tres Leones y la Celeste se enfrentan este viernes en Wembley, con arbitraje del alemán Sven Jablonski y televisación en vivo en la Argentina

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Federico Valverde, uno de los mejores mediocampistas del mundo en la actualidad, será titular en el amistoso ante Inglaterra
Federico Valverde, uno de los mejores mediocampistas del mundo en la actualidad, será titular en el amistoso ante InglaterraRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este viernes, desde las 16.45 (horario argentino), Inglaterra y Uruguay se enfrentan en un amistoso internacional correspondiente a la doble fecha FIFA de marzo. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del alemán Sven Jablonski, se disputa en Wembley y se puede ver en vivo por televisación a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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