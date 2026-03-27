En qué canal pasan Inglaterra vs. Uruguay por un amistoso de fecha FIFA hoy

Los Tres Leones y la Celeste se enfrentan este viernes en Wembley, con arbitraje del alemán Sven Jablonski y televisación en vivo en la Argentina
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Este viernes, desde las 16.45 (horario argentino), Inglaterra y Uruguay se enfrentan en un amistoso internacional correspondiente a la doble fecha FIFA de marzo. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del alemán Sven Jablonski, se disputa en Wembley y se puede ver en vivo por televisación a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
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LA NACION
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