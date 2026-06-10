En qué canal pasan la Ceremonia de Apertura del Mundial 2026 hoy

El Mundial 2026 comienza este jueves con un evento histórico en la Ciudad de México. El estadio Azteca recibe a las selecciones de México y Sudáfrica para dar inicio al certamen más importante del planeta. El partido comienza a las 16 (horario argentino) y será en el marco de la primera fecha del Grupo A. Previo al encuentro, desde las 14.30, se llevará a cabo la primera de las tres ceremonias de apertura programadas para esta edición inédita que contará con tres sedes y la participación de 48 selecciones. Todos los detalles del torneo están disponibles en canchallena.com.

La actividad completa se puede ver por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) optó por distribuir las celebraciones inaugurales entre las tres naciones anfitrionas. Mientras este jueves el epicentro es México, el viernes ocurrirá lo mismo en Canadá y en Estados Unidos, antes de los debuts de los seleccionados locales en cuestión. El partido entre mexicanos y sudafricanos representa un momento singular por tratarse de la reedición del compromiso que inauguró el Mundial Sudáfrica 2010 con un empate 1 a 1 en Johannesburgo.

Sudáfrica y México jugaron el partido inaugural en el Mundial 2010 y volverán a hacerlo en 2026 ACHIM SCHEIDEMANN - EPA/DPA

La jornada festiva en el Azteca incluye una propuesta artística que integra a figuras como Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules y Maná. La puesta en escena utilizará el papel picado como hilo conductor, un símbolo tradicional de la artesanía y la alegría mexicana. Además, Shakira y Burna Boy presentarán en vivo DaiDai, una de las canciones oficiales del álbum del Mundial 2026. Este inicio combinará tradición, música y deporte en un contexto de fiesta mundialista.

Cómo ver online la Ceremonia de Apertura y el partido inaugural

La primera Ceremonia de Apertura y el partido inaugural del Mundial 2026 se llevarán a cabo este jueves 11 de junio. La fiesta iniciará a las 14.30 (horario argentino), una hora y media antes del comienzo del partido entre México y Sudáfrica, programado para las 16. La actividad completa se puede ver por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+.

Telefé

DSports

Canal 109 de Flow

Disney+ Premium

Paramount+

La elección del primer país anfitrión recae en México por determinación de la FIFA, a pesar de la presencia de Estados Unidos y Canadá como organizadores conjuntos. El organismo rector del fútbol a nivel internacional eligió el territorio mexicano para abrir el calendario de los 104 partidos totales. Cabe destacar que, hasta la edición de Alemania 2006, el campeón vigente disputaba el primer encuentro, pero la normativa cambió para otorgar ese honor al país organizador.

El estadio Azteca será la sede de la primera Ceremonia de Apertura del Mundial 2026