En qué canal pasan Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 hoy

Este jueves, desde las 19, Lanús y Universidad de Chile se enfrentan en el marco de la vuelta de una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, se disputa en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Granate se metió entre los cuatro mejores del certamen continental tras eliminar nada menos que a Fluminense por 2 a 1 en el acumulado de la serie. Ganó por la mínima diferencia en la Fortaleza con un tanto de Marcelino Moreno y se clasificó a la penúltima ronda gracias al empate 1 a 1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, por las anotaciones de Agustín Canobbio -F- y Dylan Aquino -L-.

Rodrigo Castillo convirtió un doblete ante Universidad de Chile en la ida de las semifinales RODRIGO ARANGUA - AFP

El conjunto trasandino, por su parte, avanzó de ronda tras dejar en el camino a Alianza Lima por 2 a 1 en el resultado global, producto de un empate 0 a 0 en la ida y una victoria 2 a 1 en la vuelta. Los goles del triunfo en la revancha los convirtieron Lucas Assadi y Javier Altamirano; mientras que Erick Castillo descontó para el equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito.

En la ida, disputada en Chile la semana pasada, empataron 2 a 2 por los goles de Rodrigo Castillo por duplicado para Lanús, y de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz para Universidad de Chile.

Lanús vs. Universidad de Chile: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Lanús y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports e ESPN. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa), lo mismo para los usuarios de Flow y Telecentro Play con ESPN. Por streaming se puede ver en Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

