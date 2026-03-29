Racing venció a San Martín de Formosa con gol de Maravilla Martínez y ya se enfoca en Independiente

En la previa al clásico de Avellaneda, Racing venció 1-0 a San Martín de Formosa, del Torneo Federal A, para avanzar en la Copa Argentina. Adrián Martínez, sinónimo de gol en el equipo de Gustavo Costas, hizo el único tanto de la noche el estadio Florencio Sola, donde los hinchas de la Academia palpitaron el duelo con Independiente.

En distintas ocasiones, la Copa Argentina viró de sueño a pesadilla para Racing. Con una diferencia de dos categorías respecto a San Martín de Formosa, la Academia salía a la cancha con la obligación de ganar para no incrementar el archivo de papelones en este certamen y, también, llegar de la mejor forma posible al cruce con Independiente, al que visitará el sábado, a las 17.30.

Maravilla Martínez festeja con Conechny Copa Argentina. FACUNDO MORALES/ Fotobaires

En Banfield, sede del encuentro con el cuadro formoseño, a Racing lo habían eliminado Sarmiento de Resistencia, del Federal A (se impuso 1-0, en 2018), y también Olimpo, que al final de esa temporada se marcharía de Primera, en un encuentro en el que la Academia pasó de estar dos goles arriba a perder 4-2 (en 2017).

Con esas señales históricas, Gustavo Costas dispuso un mix entre habituales titulares y jugadores que no suelen ser titulares. Entre las ausencias más significativas estaban las de Facundo Cambeses, dueño del arco desde septiembre del año pasado, y la de Gabriel Rojas, quien el viernes debutó en la selección, en el amistoso ante Mauritania.

Gervasio Núñez, que luego se iría expulsado en San Martín de Formosa, trata de marcar a Adrián Martínez Copa Argentina. FACUNDO MORALES/ Fotobaires

El lateral izquierdo, clave en cada incursión ofensiva de Racing, aprovechó las horas libres otorgadas por Lionel Scaloni y llegó al Florencio Sola a apoyar a sus compañeros. Su lugar fue ocupado por Ignacio Rodríguez, cuyas tareas siguen sin convencer. Durante la segunda mitad, Costas lo sacó y puso al zaguero Agustín García Basso.

Matías Tagliamonte, quien regresó al club este año (tras un préstamo en Unión) y contó con el respaldo de Costas para ser el suplente de Cambeses, fue el elegido para el once inicial y prácticamente no entró en juego. La última vez que había atajado en la Academia, Tagliamonte tuvo una flojísima labor en la derrota (5-3) y eliminación ante Huracán, en la Copa Argentina 2023, en los octavos de final.

En el medio campo, en tanto, Alan Forneris tuvo su primera titularidad del año, como acompañante de Santiago Sosa y Adrián Toto Fernández. En ese sector de la cancha Racing sigue sin encontrar buenos rendimientos ni funcionamiento. En ese sentido, se retroalimentan los discretos rendimientos y la ausencia de movimientos que favorezcan la generación de circuitos.

¡RACING ABRIÓ EL MARCADOR!



Gracias al tanto de Maravilla Martínez, La Academia vence a San Martín (F) por 1 a 0 en 34 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/GultthhYUW — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2026

Además, en la previa al encuentro, la Academia desafectó de la concentración a Matko Miljevic, quien el jueves a la noche fue víctima de un violento intento de robo, en Puerto Madero, donde delincuentes lo golpearon y lastimaron. Pese a que el ex Huracán había manifestado su intención de disputar el encuentro, cuerpo técnico y médico consideraron mejor que se fuera a descansar de cara a un abril plagado de compromisos.

Racing iniciará ese mes con el derbi ante el Rojo, el próximo sábado. La agenda albiceleste incluye un viaje a Sucre, donde debutará en la Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero, el martes 7; mientras que luego de regresar al país jugará otro clásico doméstico: recibirá al River de Eduardo Coudet, entrenador campeón con la Academia en 2019, el domingo 12.

Racing tuvo varias chances para definir el partido antes pero apenas ganó 1-0 Copa Argentina. FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Sin embargo, a Adrián Martínez no hay calendario que lo detenga en su vocación de jugar y convertir. El goleador racinguista fue parte del equipo inicial y, fiel a su costumbre, festejó. Antes del primer cuarto de hora, avisó por duplicado: Kevin Humeler, arquero de San Martín, lo frustró en ambas ocasiones. La segunda, a los 12 minutos, fue parte de una estupenda doble atajada, ya que bloqueó el toque de Maravilla tras volar para sacar un tiro libre de Tomás Conechny que llevaba destino de red.

Pero el predicador del gol no claudicó. Luego de un centro de Gastón Martirena (titular como un falso extremo derecho), Conechy entró por el segundo palo y le bajó la pelota a Maravilla Martínez, quien completamente solo, en el área menor, empujó el balón para abrir la cuenta a los 35 minutos y aliviar a Costas. Un “9″ que siempre cumple y haciendo un gol de “9″.

Compacto de Racing 1 vs. San Martín (Formosa) 0

Racing generaba situaciones sin descollar, mientras que San Martín sólo se ilusionó con un remate de Marcelo Bobadilla -desde el medio de la cancha- y con una combinación dentro del área académica, donde despejó providencialmente el siempre rendidor Ezequiel Cannavo.

Con la expulsión de Gervasio Núñez en San Martín, a los 12 minutos de la segunda etapa, se intensificó el control de Racing, que dilapidó varias situaciones para ampliar la ventaja y contó con el debut en Primera del ingresante Gonzalo Sosa. El público, en tanto, cantó todo el segundo tiempo por el próximo objetivo que tiene: el clásico de Avellaneda.