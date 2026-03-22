Eduardo Coudet se mostró conforme por lo que hizo River y se refirió al grupo de la Copa Sudamericana

River derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto por la duodécima fecha del Torneo Apertura. Es la tercera victoria en fila del Millonario, pero también desde la llegada de Eduardo Coudet, que habló en la conferencia de prensa luego del partido. El DT expresó que el partido “fue malísimo”. Se refirió al estado de la cancha, pero sobre todo hizo hincapié en que su equipo supo adaptarse al juego combativo que impuso el rival. Ve positivo el grupo de la Copa y habló de la recuperación de los lesionados.

En primer lugar, habló de las sensaciones de la victoria y explicó el partido que tuvo su equipo: “Sabíamos que iba a ser más de pelea que de juego. No son excusas, sino las condiciones del campo, cancha seca y despareja, así y todo podemos jugar mejor, pero se hizo un partido de fricción y trabado. Era importante sumar de a tres ante un equipo que iba a imponer condiciones. No tenemos las características para pelear, pero tenemos que aprender a disputar y sacar estos partidos adelante. En ese sentido, corrieron mucho, disputaron mucho, pienso que tenemos que jugar mucho más. En conclusión, el partido fue malísimo, pero se van a dar partidos así, pero nos adaptaremos”, respondió en primer lugar.

Eduardo Coudet se mostró conforme con la actitud de su equipo en un contexto de juego muy complicado JUAN MABROMATA - AFP

Sobre el juego que no pretende de su equipo, reveló qué fue lo que vio de sus futbolistas. Además, explicó cómo fue que decidieron cerrar el triunfo: “No es fácil tener juego en un campo así, tuvimos muchas imprecisiones, perdimos muchas pelotas, pero así se dio el partido y lo cerramos así, venían lanzamientos largos, pusieron dos puntas, pusimos uno más en la parte defensiva para que uno quede libre. Terminamos con un 5-3-2 porque el partido pedía esto, no es algo que vamos a hacer siempre. Lo queríamos ganar, pero es lo que hablamos en el entretiempo, de adaptarnos al partido y sacamos el partido adelante. El partido fue feo y lo trabajamos mucho”. Además, agregó por qué con el ingreso de Matías Viña junto a dos laterales en los minutos finales: “Acuña estaba amonestado, creí que íbamos a poder aguantar así, que se quede más arriba para pasar al ataque y quisimos tener ese sector más cubierto por la tarjeta. Después lo sacamos porque se acalambró los dos gemelos y pusimos línea de cinco”.

Para Coudet, la forma de juego es otra en este River en el que asumió hace poco y explicó por qué debió hacerlo en esta oportunidad: “No me gusta terminar el partido como lo terminamos, pero si se empezaban a saltar las líneas, en mi cabeza pensé que podíamos haber estado más precisos y lastimar antes. No fue un partido de diferencia de dos goles. Nos adaptamos a combatir, a estar cortos, a disputar la segunda pelota y contra equipos así, igualamos, después River impone jerarquía. Esperemos que muchos partidos no sean así.

En otra pregunta insistió sobre la lucha a la que tuvo que adaptarse su equipo: “Podemos mejorar y tenemos mucho por mejorar. Ahora me deja conforme que nos adaptamos sin tener las herramientas para este tipo de partidos. Subiabre, Freitas y Driussi van a tener que disputar. Sé que el partido iba a ser disputado, pero en otras condiciones hubiésemos tenido más juego y más velocidad, la pelota iba lenta y eso hace que no fluya. Repito: no es excusa, pero en nuestro campo se ve otra velocidad, otra aceleración. Nos llevamos tres puntos importantes”.

River logró su tercera victoria en fila en el campeonato Hernan Cortez - Getty Images South America

Su idea no es el pragmatismo, sino la adaptación porque muchos rivales plantearán partidos así y en ese sentido contó lo que pasó en el partido ante Sarmiento: “Pateamos 34 tiros al arco, no es normal eso, salimos del contexto real de lo que estamos viviendo. En la semana no trabajamos lo que hicimos hoy, trabajamos jugar de otra manera. Se va a ver un River más protagonista de juego, pero hoy estaba difícil el partido”.

A partir de este lunes, River tendrá margen en la fecha FIFA para ajustar algunas cuestiones de juego. En ese contexto, lamentó no tener a algunos jugadores convocados por sus selecciones. “No es fácil desde que llegamos jugar tres y ganar tres, dos fuera de casa. Ya pondremos la cabeza en el próximo partido. Los vamos a dejar descansar a los muchachos, son 15 días que nos hubiesen venido bien para entrenar con todos, pero se van varios de los muchachos, pero vamos a trabajar”.

Por último habló de la recuperación de algunos futbolistas lesionados y aclaró el panorama: “Pezzella ya está haciendo fútbol y lo vamos acompañando, cuando se vea una buena versión suya, lo vamos a poner, no soy de acelerar plazos. Maxi Meza y Franco Armani tienen mucho tiempo todavía”. Además, analizó el grupo que le tocó en la Copa Sudamericana: Blooming, Carabobo y Bragantino. “Lo veo positivo, hay que hacerse fuerte en casa y ver lo que pasa afuera. Hay que adaptarse y pensar en ganar. No hay misterio”, cerró.