Qué necesitan Boca y River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Boca y River pelean mano a mano por un boleto a la Copa Libertadores 2025. Tras un año para el olvido en el que ambos quedaron en deuda con sus hinchas, tienen por delante tres fechas -en una de ellas, la 14, jugarán el Superclásico- para intentar acceder al certamen continental por intermedio de la Tabla Anual, uno de los dos caminos posibles que les quedan. ¿El otro? Ganar el Torneo Clausura, algo que, a esta altura, parece poco factible.

Platense ganó el Apertura y se aseguró un lugar. Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia jugarán la final de la Copa Argentina y el ganador también se clasificará para el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Lo mismo ocurrirá con el que se consagre en el Clausura. Las tres plazas restantes se definen por Tabla Anual y, con el Canalla ya clasificado, quedan apenas dos lugares para los que no se consagren campeones.

En el torneo actual, el xeneize está tercero en el Grupo A del Clausura con 20 puntos, a uno del líder, Central Córdoba, y del escolta, Estudiantes. El Millonario, por su parte, se ubica quinto en la zona B con 21 unidades, a seis de los punteros: Deportivo Riestra, que está primero por diferencia de gol, y Rosario Central. En el escalafón que también suma lo hecho en el Apertura, el combinado de la Ribera está segundo con 53 y el conjunto de Núñez tercero con 52.

Más atrás, Argentinos Juniors y Riestra suman 51 puntos y sueñan con cortarle las alas a los dos gigantes del país. De ellos, el único que cuenta con “doble chance” es el Bicho, ya que si gana la Copa Argentina se clasificará por esa vía directamente a la etapa de grupos. Si no lo consigue y ese cupo queda en manos de la Lepra mendocina, lógicamente apuntará todos los cañones a la Tabla Anual.

Boca, River y Riestra, en consecuencia, podrían tener “una vida más” para ilusionarse con jugar la próxima Libertadores. Si el club de La Paternal gana la copa nacional y queda entre los tres primeros de la clasificación general, liberará un cupo que quedará en manos del que ocupe el cuarto lugar. Así, el que no logre terminar en el podio, probablemente se clasificaría igual porque los perseguidores más cercanos son Racing, Lanús y San Lorenzo, que suman 46 unidades cada uno.

Por este motivo, el Superclásico de la fecha 14 será clave. El partido se disputaría el domingo 9 de noviembre en la Bombonera, con horario a confirmar. Probablemente, como es habitual, sea entre las 15 y las 17. Previamente, los dos tienen que afrontar la decimotercera jornada del torneo local, en otro partido trascendental que determinará si llegarán con o sin margen de error al encuentro frente a su eterno rival. El xeneize visitará a Estudiantes y el Millonario recibirá a Gimnasia.