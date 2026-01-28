En qué canal pasan Manchester City vs. Galatasaray por la Champions League 2025-2026 hoy

La primera etapa de la Champions League 2025-2026 concluye este miércoles con 18 partidos correspondientes a la octava y última fecha en simultáneo a las 17 (hora argentina) y uno de ellos es el que protagonizan Manchester City vs. Galatasaray en el Etihad Stadium con arbitraje de Alejandro José Hernández Hernández.

El encuentro se transmite en vivo por el Canal 116 de Flow y a través de la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Manchester City necesita ganar para meterse entre los ocho mejores de la Champions League 2025-2026 Dave Thompson� - AP�

La previa de Manchester City vs. Galatasaray

El conjunto dirigido por Josep ‘Pep’ Guardiola sufrió una dura derrota en su anterior presentación frente a Bodø/Glimt de Noruega 3 a 1 como visitante y complicó sus chances de clasificarse a octavos de final sin pasar por los playoffs. Actualmente se ubica undécimo con 13 puntos, la misma cantidad que otros siete equipos pero con peor diferencia de goles que PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona y Sporting Lisboa y mejor que Atlético Madrid y Atalanta. En ese contexto, necesita ganar y por una buena diferencia de tantos para meterse entre los mejores ocho y evitar una instancia de eliminación directa.

El entrenador español tiene varias bajas para el encuentro y sobresale la de Rodri, expulsado ante el elenco noruego. Además, están lesionados Oscar Bobb (bíceps femoral) y Rúben Dias (bíceps femoral); Joško Gvardiol (pierna), Mateo Kovačić (tobillo), Savinho (muscular) y John Stones (muscular).

En la Premier League los Cityzens acumulan 46 puntos y son escoltas de Arsenal, líder con 50. La campaña es de 14 victorias, cuatro empates y cinco caídas con una reciente racha negativa de cuatro encuentros sin alegría -tres igualdades y una derrota- que les impidió llegar a la cima más allá de la merma de los Gunners con tres partidos sin triunfos.

El club turco, donde milita Mauro Icardi, se ubica 17° con 10 unidades producto de tres victorias, un empate y tres caídas y necesita una victoria para aspirar a meterse entre los ocho mejores. Aún así, debería hacerlo por muchos goles para tener una buena diferencia. Lo cierto es que con un empate o derrota prácticamente se clasifica a los playoffs porque solo se queda afuera a través de una combinación de varios resultados.

El nigeriano Victor Osimhen es el goleador de Galatasaray de Turquía Khalil Hamra� - AP�

A nivel doméstico, el equipo comandado por Okan Buruk es el líder de la liga de Turquía con 46 puntos gracias a 14 triunfos, cuatro empates y solo una derrota y lo persigue Fenerbahçe con 43.

Posibles formaciones

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké o Max Alleyne, Matheus Nunes; Phil Foden, Bernardo Silva, Rayan Cherki o Tijjani Reijnders; Jeremy Doku, Erling Haaland y Antoine Semenyo. DT: Josep Guardiola.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Rolland Sallai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Yılmaz; y Víctor Osimhen. DT: Okan Buruk.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.27 contra 13.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 7.50.