En qué canal pasan México vs. Corea por el Mundial 2026 hoy

La segunda fecha del Grupo A del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 concluye este jueves con el duelo estelar entre México y Corea del Sur, programado a las 22 (hora argentina) en el estadio de Guadalajara con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

El duelo se transmite en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El otro duelo de la zona lo protagonizaron República Checa y Sudáfrica y empataron 1 a 1 en Atlanta.

La previa de México vs. Corea del Sur

Ambos seleccionados ganaron en sus respectivos debuts en el torneo y, tras el empate entre checos y sudafricanos, están a una victoria de sellar su clasificación a 16avos de final. Mexicanos y surcoreanos lideran la tabla de posiciones de la zona A con tres puntos cada uno y tienen por detrás a los otros rivales con una unidad, por lo que una igualdad tampoco les es un mal resultado porque los deja a un paso de la próxima ronda de cada a la última jornada.

El Tri, como anfitrión, quiere ser protagonista del campeonato que recibe por tercera vez en su historia, tras las ediciones de 1970 y 1986. De hecho, sus mejores actuaciones fueron en esos certámenes, donde llegó hasta los cuartos de final vs. Italia y Alemania, respectivamente. Romper esa barrera será, para México, haber hecho los deberes teniendo en cuenta que no es una potencia y no está entre los candidatos a levantar el trofeo.

Los surcoreano derrotaron a República Checa en su debut en el Mundial Alex Slitz - Getty Images South America

El elenco surcoreano, por su parte, accedió al certamen ecuménico a través de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y en la preparación ganó los dos amistosos que jugó, ante Trinidad 5 a 0 y El Salvador 1 a 0. En su debut en el torneo mostró una buena versión contra un rival de Europa, lo que lo posiciona como un oponente de peligro para cualquier rival.

Su máxima figura es Son Heung-min, el delantero que brilló en Tottenham y actualmente es una de las tantas estrellas que milita en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con la camiseta de Los Angeles FC.

Posibles formaciones

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gil Mora, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gil Mora, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre. Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heung-min; y Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.16 contra 4.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.35.

Más allá de que integran confederaciones diferentes, mexicanos y surcoreanos tienen un amplio historial de partidos entre sí. La última vez que se vieron las caras fue en septiembre de 2025, en un amistoso, y empataron 2 a 2. También se vieron las caras en un Mundial y fue en Rusia 2018 con victoria de los aztecas 2 a 1.