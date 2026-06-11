En qué canal pasan México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026 hoy

Este jueves, desde las 16 (horario argentino), México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural del Mundial 2026, en el marco de la fecha 1 del Grupo A. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, se disputa en el estadio Azteca de la Ciudad de México y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El anfitrión quiere hacerse fuerte en su propia casa para intentar lograr su mejor resultado en una Copa del Mundo. Las únicas dos veces que llegó más allá de los octavos de final fue cuando fue local, en 1970 y 1986. En ambas ocasiones quedó eliminado en cuartos de final: primero ante Italia y luego frente a Alemania, por lo que quiere superar esa barrera de la mano de jugadores experimentados como Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa, que afrontará su sexto Mundial al igual que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y de su nueva joya, Gilberto Mora, el jugador más joven de esta edición con 17 años.

Gilberto Mora, la nueva joya de México; es el futbolista más joven del Mundial 2026 Esteban Felix - AP

Los Bafana Bafana, por su parte, deberán sortear un camino complejo para intentar meterse en la próxima ronda, al menos como uno de los ocho mejores terceros. Es la tercera vez que logran clasificarse y será su cuarta participación mundialista, ya que además fueron anfitriones en 2010, cuando afrontaron el encuentro inaugural, justamente, ante México, en un compromiso que finalizó 1 a 1. La figura del equipo es el delantero Lyle Foster, que juega en Burnley de Inglaterra.

México vs. Sudáfrica: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 16 (horario argentino) en Ciudad de México y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, México corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.44 contra los 9.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Sudáfrica. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.64.

Las casas de apuestas ponen a México como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Sudáfrica Moises Castillo - AP

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