En qué canal pasan Países Bajos vs. Alemania, por la UEFA Nations League 2026-2027

Este jueves, desde las 15.45 (horario argentino), Países Bajos y Alemania se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo 2 de la UEFA Nations League 2026-2027. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del español Alejandro Hernández Hernández, se disputa en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado neerlandés contará con el debut de Xavi Hernández como DT. El español reemplazó en el cargo a Ronald Koeman, tal como lo hizo en Barcelona en 2021. El objetivo es mantener el buen nivel mostrado en los últimos meses pero dar el paso final para consolidar el equipo y poder pelear por títulos. En el Mundial 2026 fue una de las grandes decepciones al quedar eliminado en 16vos de final ante Marruecos por penales, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Países Bajos quiere comenzar la Era Xavi Hernández con un triunfo ante Países Bajos FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El combinado germano, por su parte, también está en un proceso de cambio para volver a convertirse en el gigante que supo ser. Ahora, con Jürgen Klopp al mando, buscará encontrar una nueva generación de futbolistas que le permita a los alemanes volver a ilusionarse. En la Copa del Mundo, al igual que los neerlandeses, también decepcionaron: se despidieron en 16vos por la misma vía frente a Paraguay, con Orlando Gill como figura en una tanda de penales inolvidable.

Países Bajos vs. Alemania: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 15.45 (horario argentino) en Amsterdam, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.55 contra los 2.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Países Bajos. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.85.

Las casas de apuestas ponen a Alemania como favorito al triunfo en el encuentro ante Países Bajos Michal Svítok - TASR

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