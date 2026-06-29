En qué canal pasan Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026 hoy

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El encuentro entre el seleccionado neerlandés y los Leones del Atlas se disputa este lunes en el estadio BBVA de Monterrey, México, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio
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Este lunes, desde las 22 (horario argentino), Países Bajos y Marruecos se enfrentan en un partido correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, se disputa en el estadio BBVA de Monterrey, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El seleccionado neerlandés se clasificó a esta ronda como líder del Grupo F con siete puntos, producto de un empate 2 a 2 con Japón, una goleada 5 a 1 contra Suecia y un triunfo por 3 a 1 contra Túnez. Es, de las potencias, el gran ausente en la tabla de campeones de la Copa del Mundo. Llegó a la final en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010, y a las semifinales en Francia 1998 y Brasil 2014, pero todavía no pudo levantar el trofeo.
Los Leones del Atlas, por su parte, quedaron segundos en la zona C con siete unidades al igual que Brasil, que terminó puntero con la misma cantidad pero con mejor diferencia de gol (+6 contra +3). Están en el mejor momento futbolístico de su historia y en el plantel hay figuras que consiguieron el histórico cuarto puesto en el Mundial pasado, otras que ganaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024 y algunos que se consagraron en el Mundial Sub 20 Chile 2025.
Países Bajos vs. Marruecos: cómo ver online
El partido está programado para este lunes a las 22 (horario argentino) en Monterrey, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Países Bajos corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.44 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Marruecos. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.25.
Posibles formaciones
- Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven o Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville o Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey.
- Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui o Anass Salah-Eddine; Ayyoub Bouaddi o Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi o Ayoub El Kaabi, Bilal El Khannouss; y Ismael Saibari.
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