En qué canal pasan Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026 hoy

Panamá y Croacia se cruzan este martes 23 de junio desde las 20 (hora argentina) en el estadio de Toronto con arbitraje del gabonés Pierre Ghislain Atcho en el partido que cierra la segunda fecha del Grupo L del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, la cual inicia con Inglaterra vs. Ghana en Boston.

El encuentro entre los centroamericanos y europes se trasmite en vivo por DSports 2 y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar en DGO, Flow y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Panamá vs. Croacia

El partido tiene cara a cara a dos equipos que perdieron en su debut, los panameños ante Ghana 1 a 0 y los croatas con Inglaterra 4 a 2. Es así que ambos no tienen puntos y necesitan ganar para no quedar relegados en la pelea por acceder a 16avos de final o, incluso, eliminados de antemano dependiendo de lo que ocurre en el choque entre africanos e ingleses.

Croacia se clasificó a la Copa del Mundo como líder de la zona L de las eliminatorias del Viejo Continente, en las que terminó invicta con siete victorias y un empate. Este año, en la antesala de la cita ecuménica, jugó cuatro amistosos con victoria sobre Colombia 2 a 1, derrotas ante Brasil 3 a 1 y Bélgica 2 a 0; y triunfo ante Eslovenia 2 a 1.

La selección de Croacia acostumbra a ser protagonista de los Mundiales Darko Bandic - AP

Luka Modric afronta su partido número 200 con la selección croata en su quinta participación en un Mundial con un seleccionado que no parte como favorito al título, pero que siempre hay que tener en cuenta y la historia reciente lo avala a partir del subcampeonato que logró en Rusia 2018 y el tercer puesto de Qatar 2022.

De hecho, ello mismo recalcó en la previa el volante panameño Alberto Quintero: “Croacia es una selección que en los mundiales anteriores ha hecho las cosas muy bien, somos conscientes de eso, pero nosotros estamos preparados para todo tipo de retos y el martes vamos a tener uno bastante difícil”. De cara al trascendental cotejo, su equipo no cuenta con una de sus figuras, el mediocampista Adalberto Carrasquilla, por una lesión muscular.

Panamá perdió ante Ghana en su debut en el Mundial 2026 COLE BURSTON - AFP

Los centroamericanos juegan el torneo por segunda vez, tras Rusia 2018 en el que no ganó ningún encuentro. Su boleto lo obtuvo en las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en las que la ausencia de los tres anfitriones le abrió el panorama a selecciones de menor poderío. Este año, durante la preparación para la Copa del Mundo, afrontó siete amistosos, con resultados dispares: triunfos vs. Sudáfrica 2 a 1 y República Dominicana 4 a 2; empates con Bolivia, Sudáfrica y Bosnia, todos 1 a 1; y derrotas ante México 1 a 0 y Brasil 6 a 2.

Posibles formaciones

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba, César Blackman; Adalberto Carrasquilla, Cristian Mártinez; Edgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.

Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba, César Blackman; Adalberto Carrasquilla, Cristian Mártinez; Edgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen. Croacia: Dominik Livákovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol, Ivan Perisic; Luka Modric, Petar Sucic; Martin Baturina, Petar Musa y Mario Pasalic. DT: Zlatko Dalic.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 1.58 contra 7.28 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los centroamericanos. El empate llega a 4.15.