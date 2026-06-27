En qué canal pasan Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026 hoy

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El encuentro correspondiente a la última fecha del Grupo L se disputará este sábado a las 18 (hora argentina) en el MetLife Stadium, en simultáneo a Croacia vs. Ghana
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La primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se cierra este sábado con la definición de tres grupos y el primero que se cierra es el L con dos encuentros en simultáneo desde las 18 (hora argentina), uno de los cuáles es Panamá vs. Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva York con arbitraje del qatarí Abdulrahman Ibrahim Al Jassim.
El cotejo se transmite en vivo por TV a través de la TV Pública, DSports, y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa de Panamá vs. Inglaterra
Los centroamericanos juegan una Copa del Mundo por segunda vez y, al igual que en Rusia 2018, ya está eliminado en la primera etapa porque perdió frente a Ghana y Croacia. No obstante, sueña con dar el golpe para lograr su primer triunfo en una cita ecuménica. A esta edición se clasificó desde las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en las que la ausencia de los tres anfitriones le abrió el panorama a selecciones de menor poderío.
Los ingleses acumulan un triunfo vs. los croatas y una igualdad ante los africanos, con los que comparten el primer puesto con cuatro puntos. El equipo del alemán Thomas Tuchel está primero por diferencia de goles (+2 contra +1) por lo que afronta el cotejo con la necesidad de ganar por la mayor diferencia posible para no depende de lo que ocurre a la vez en Croacia vs. Ghana, que juegan en simultáneo en Philadelphia.
Posibles formaciones
- Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Jiovany Ramos, Andrés Andrade; Cristian Martínez, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez; Édgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Fajardo. DT:
- Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado inglés con una cuota máxima de 1.18 contra 21.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los centroamericanos. El empate llega a 9.55.
- Ambos equipos tienen un antecedente entre sí en un Mundial y fue en Rusia 2018 y goleó Inglaterra 6 a 1, en la etapa de grupos.
Quien obtenga el primer puesto en el Grupo L avanzará a 16avos de final y jugará en esa instancia el miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta frente a un tercero, que muy probablemente será el de la zona E (Ecuador). El segundo, en tanto, se medirá contra el escolta del Grupo K (Portugal o Colombia).
Cruces de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.
- Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.
- Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
- México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- Bélgica (1º Grupo G) vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- 2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- España (1º Grupo H) vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
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