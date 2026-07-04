En qué canal pasan Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026 hoy

Este sábado, desde las 18 (horario argentino), Paraguay y Francia se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uzbeko lgiz Tantashev, se disputa en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Albirroja protagonizó una de las grandes sorpresas de 16vos de final al dejar en el camino nada menos que a Alemania, tetracampeón del mundo, por penales, luego de empatar 1 a 1 en los 120′ reglamentarios por los goles de Julio Enciso y Kai Havertz. En la tanda, el arquero de San Lorenzo Orlando Gill atajó los remates de Havertz y Nick Woltemade mientras que Jonathan Tah le erró al arco y el defensor de Lanús José Canale definió la serie para el combinado de Gustavo Alfaro.

José Canale, defensor paraguayo de Lanús, sentenció la tanda de penales frente a Alemania CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Los Blues, por su parte, derrotaron con contundencia a Suecia por 3 a 0 con un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Michael Olise. Después de los primeros cuatro partidos, reafirmó su condición de máxima candidata al título gracias a que tiene un plantel plagado de estrellas que deslumbra a partir de las opciones ofensivas que tiene, con figuras de la talla de Mbappé, Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Desiré Doué y Rayan Cherki, entre otros.

Paraguay vs. Francia: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Francia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.23 contra los 20.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.01.

Las casas de apuestas ponen a Francia como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Paraguay Martin Meissner - AP

Posibles formaciones