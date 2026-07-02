En qué canal pasan Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 hoy

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El encuentro entre los seleccionados capitaneados por Cristiano Ronaldo y Luka Modric se disputa este jueves a las 20 (horario argentino) en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá
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Este jueves, desde las 20 (horario argentino), Portugal y Croacia se enfrentan en un partido correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del noruego Espen Eskas, se disputa en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El combinado luso avanzó de ronda al terminar en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo K con cinco puntos, producto de sendos empates 1 a 1 con la República Democrática del Congo y 0 a 0 con Colombia, y una goleada 5 a 0 ante Uzbekistán. Integran el lote de los principales favoritos al título, algo que anhelan porque nunca lo consiguieron. Su mejor resultado hasta el momento fue el tercer puesto alcanzado en Inglaterra 1966, con Eusébio como gran figura.
El seleccionado balcánico, por su parte, fue escolta en la zona L con seis unidades conseguidas gracias a sus victorias 1 a 0 contra Panamá y 2 a 1 frente a Ghana, y a su derrota 4 a 2 con Inglaterra. Es una de las selecciones con mejor rendimiento en los últimos Mundiales, ya que fueron subcampeones en Rusia 2018 y quedaron terceros en Qatar 2022. De aquella camada gloriosa, el pilar que aún permanece en el plantel es Luka Modric quien, a sus 40 años, afronta su quinta Copa del Mundo.
Portugal vs. Croacia: cómo ver online
El partido está programado para este jueves a las 20 (horario argentino) en Toronto, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Telefé.
- TyC Sports.
- DSports.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Portugal corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los octavos de final, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.72 contra los 5.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Croacia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.96.
Posibles formaciones
- Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves o Rubén Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão o João Félix o Bernardo Silva; y Cristiano Ronaldo.
- Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic o Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Ivan Perisic; Luka Modric, Meto Kovacic; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Martin Baturina; y Ante Budimir o Igor Matanovic.
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