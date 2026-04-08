En qué canal pasan PSG vs. Liverpool por la Champions League 2025-2026 hoy

PSG y Liverpool abren este miércoles su serie de cuartos de final de la Champions League 2025-2026 con el partido de ida que se desarrolla desde 16 (hora argentina) en el Parque de los Príncipes con arbitraje del español José María Sánchez Martínez.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

PSG es el campeón defensor del título en la Champions League 2025-2026 Philippe Magoni - AP

La previa de PSG vs. Liverpool

El elenco parisino, campeón defensor del título, se ubicó undécimo en la primera etapa con 14 puntos producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas y tuvo que jugar los 16avos de final, donde superó a Mónaco por un global de 5 a 4 -triunfo 3 a 2 en la ida y empate 2 a 2 en la vuelta-. En octavos, exhibió todo su potencial ante Chelsea con un contundente 8 a 2, con goleadas 5 a 2 y 3 a 0, respectivamente.

Dirigido por Luis Enrique, es uno de los máximos favoritos al título y anhela también ganar la Ligue 1 de Francia por quinta vez consecutiva y por 12ª vez en los últimos 14 torneos. En la tabla de posiciones marcha primero y le lleva cuatro puntos a Lens con un cotejo menos.

Luis Enrique es el entrenador de PSG, el campeón defensor de la Champions League Emma Da Silva - AP

El conjunto inglés, con Alexis Mac Allister de baluarte en el mediocampo, aspira a volver a conquistar Europa porque en la Premier League de Inglaterra lleva una campaña irregular y marcha quinto, ya sin chances de gritar campeón a excepción de que los cuatro equipos que lo superan se caigan estrepitosamente.

En Europa, tiene un mejor rendimiento y ejemplo de ello es que terminó tercero en la primera etapa con 18 tantos gracias a seis victorias y dos caídas. Así, evitó jugar los playoffs y disputó directamente los octavos ante Galatasaray, con el que perdió 1 a 0 en Turquía y le ganó 4 a 0 en Anfield.

Mohamed Salah afronta su última temporada en Liverpool porque ya anunció que no seguirá después de junio Jon Super - AP

Posibles formaciones

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé y Désire Doué. DT: Luis Enrique.

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé y Désire Doué. DT: Luis Enrique. Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz y Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuetas es el local con una cuota máxima de 1.80 contra 4.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.32.

La revancha de la serie entre PSG y Liverpool se disputará el martes 14 de abril en Anfield.

Ambos equipos se enfrentaron seis veces en certámenes de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) con tres victorias por lado. El antecedente más reciente fue en octavos de final de la anterior Champions League con triunfo por penales del combinado parisino, que a la postre sería el campeón.