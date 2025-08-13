En qué canal pasan PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa hoy

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), PSG y Tottenham se enfrentan en el marco de la Supercopa de Europa 2025. El encuentro, que definirá al primer campeón continental europeo de la temporada 2025-2026, se disputa en el Bluenergy Stadium de Údine, Italia. El arbitraje estará a cargo del portugués João Pinheiro, la televisación de ESPN y la transmisión vía streaming de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El combinado parisino se clasificó a este certamen al ganar, por primera vez en la historia, la UEFA Champions League 2024-2025. Lo hizo tras golear a Inter de Milán por 5 a 0 en el Allianz Arena de Munich, Alemania, con un doblete de Désiré Doué y sendas anotaciones de Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu. Así consiguió la victoria más abultada en las 70 finales de Champions que se disputaron hasta el momento. Nunca antes un club había ganado por más de cuatro goles en el partido definitorio de este certamen. Un triunfo inobjetable e histórico en igual medida.

En tanto los Spurs, que recientemente anunciaron a Cristian ‘Cuti’ Romero como capitán principal tras la salida de Son Heung-min a Los Angeles FC, gritaron campeones en la UEFA Europa League al vencer a Manchester United por la mínima diferencia con un tanto de Brennan Johnson, en una final que se disputó en el estadio de San Mamés de Bilbao, España. Fue la tercera conquista de la historia del club en el segundo torneo más importante de Europa, ya que también levantó el trofeo en las ediciones de 1971-1972 y 1983-1984. Con esto, alcanzó la línea de Inter de Milán, Liverpool, Juventus y Atlético Madrid en el segundo lugar de la tabla de ganadores muy lejos de Sevilla, que festejó siete veces.

Cristian 'Cuti' Romero es el nuevo capitán de Tottenham; el argentino es un referente en los Spurs @cutiromero2

PSG vs. Tottenham: cómo ver online

La Supercopa de Europa está programada para este miércoles a las 16 (hora argentina) en Italia y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.44 contra los 7.55 que se repagan por un hipotético triunfo de Tottenham. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.29.