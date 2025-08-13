PSG vs. Tottenham, en vivo, por la Supercopa europea

Tottenham, que tendrá como nuevo capitán al argentino Cristian Cuti Romero, jugará la final con la siguiente alineación. Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso y Micky Van de Ven; João Palhinha, Rodrigo Bentancur y Pape Sarr; Mohammed Kudus, Richarlison y Djed Spence.

Your Super Cup Spurs 👊 pic.twitter.com/BdF7LghKVn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2025

PSG, dirigido por Luis Enrique, disputará la definición con los siguientes futbolistas. Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha y Désiré Doué; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.