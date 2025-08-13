LA NACION
PSG vs. Tottenham, en vivo, por la Supercopa europea

El partido se juega en el estadio Bluenergy, de Udine, en Italia, entre los campeones de la Champions y la Europa League

Tottenham y PSG disputan la Supercopa europea en Italia
Tottenham y PSG disputan la Supercopa europea en ItaliaMARCO BERTORELLO - AFP

19’PT. Una aproximación

En una pelota parada, se acercó el equipo inglés. Palinha cabeceó por encima del travesaño. El partido todavía no se arma.

Pedro Porro y Nuno Mendes disputan el balón
Pedro Porro y Nuno Mendes disputan el balónDarko Bandic - AP

8’PT. Buena acción ofensiva

PSG replicó una de las jugadas de su sello. Tocando la pelota cerca del área rival llegó hasta cerca del arco de Guglielmo Vicario. El remate de Kvaratskhelia se fue afuera.

5’PT. Tottenham le saca la pelota

Los ingleses toman la iniciativa. PSG no puede salir por la presión que impone el equipo dirigido por Thomas Franck.

16.02 ¡Se juega la definición!

Movió Tottenham y disputa la Supercopa ante PSG. El árbitro del duelo es Joao Pedro Pinheiro, de Portugal.

15.56 Los equipos a la cancha

Con los escudos de los equipos en banderas y ambos trofeos expuestos en dos atriles en el césped del estadio, PSG y Tottenham ya están en el campo de juego. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Marquinhos, por el lado de los parisinos, y Cristian Romero, en los londinenses.

El trofeo de la Supercopa de Europa, que quedará en manos de uno de los dos equipos que disputarán la final en Udine, Italia
El trofeo de la Supercopa de Europa, que quedará en manos de uno de los dos equipos que disputarán la final en Udine, ItaliaMARCO BERTORELLO - AFP

15.45 Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Los jugadores de Tottenham durante la entrada en calor
Los jugadores de Tottenham durante la entrada en calorDenes Erdos - AP

15.20 Formaciones confirmadas

Tottenham, que tendrá como nuevo capitán al argentino Cristian Cuti Romero, jugará la final con la siguiente alineación. Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso y Micky Van de Ven; João Palhinha, Rodrigo Bentancur y Pape Sarr; Mohammed Kudus, Richarlison y Djed Spence.

PSG, dirigido por Luis Enrique, disputará la definición con los siguientes futbolistas. Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha y Désiré Doué; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

15.15 Cómo ver online PSG - Tottenham

El partido será transmitido por ESPN y FOX Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

15.10 Bienvenidos a la cobertura al instante de PSG - Tottenham

Comenzamos el seguimiento de la Supercopa de Europa. Los franceses, ganadores de la Champions League, se miden ante el conjunto inglés, campeón de la Europa League. La definición comienza a las 16 de la Argentina, se disputará en el estadio Bluenergy de la ciudad italiana de Udine y tendrá el arbitraje de Joao Pedro Pinheiro, de Portugal.

