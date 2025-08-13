PSG vs. Tottenham, en vivo, por la Supercopa europea
El partido se juega en el estadio Bluenergy, de Udine, en Italia, entre los campeones de la Champions y la Europa League
19’PT. Una aproximación
En una pelota parada, se acercó el equipo inglés. Palinha cabeceó por encima del travesaño. El partido todavía no se arma.
8’PT. Buena acción ofensiva
PSG replicó una de las jugadas de su sello. Tocando la pelota cerca del área rival llegó hasta cerca del arco de Guglielmo Vicario. El remate de Kvaratskhelia se fue afuera.
5’PT. Tottenham le saca la pelota
Los ingleses toman la iniciativa. PSG no puede salir por la presión que impone el equipo dirigido por Thomas Franck.
16.02 ¡Se juega la definición!
Movió Tottenham y disputa la Supercopa ante PSG. El árbitro del duelo es Joao Pedro Pinheiro, de Portugal.
15.56 Los equipos a la cancha
Con los escudos de los equipos en banderas y ambos trofeos expuestos en dos atriles en el césped del estadio, PSG y Tottenham ya están en el campo de juego. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Marquinhos, por el lado de los parisinos, y Cristian Romero, en los londinenses.
15.45 Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
15.20 Formaciones confirmadas
Tottenham, que tendrá como nuevo capitán al argentino Cristian Cuti Romero, jugará la final con la siguiente alineación. Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso y Micky Van de Ven; João Palhinha, Rodrigo Bentancur y Pape Sarr; Mohammed Kudus, Richarlison y Djed Spence.
Your Super Cup Spurs 👊 pic.twitter.com/BdF7LghKVn— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2025
PSG, dirigido por Luis Enrique, disputará la definición con los siguientes futbolistas. Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha y Désiré Doué; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
15.15 Cómo ver online PSG - Tottenham
El partido será transmitido por ESPN y FOX Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
15.10 Bienvenidos a la cobertura al instante de PSG - Tottenham
Comenzamos el seguimiento de la Supercopa de Europa. Los franceses, ganadores de la Champions League, se miden ante el conjunto inglés, campeón de la Europa League. La definición comienza a las 16 de la Argentina, se disputará en el estadio Bluenergy de la ciudad italiana de Udine y tendrá el arbitraje de Joao Pedro Pinheiro, de Portugal.
