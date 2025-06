PSG vs. Inter: resumen, goles y resultado de la final de la Champions League 2024-2025

Paris Saint Germain (PSG) cumplió con su sueño máximo. Con una actuación perfecta, quizá la mejor de su historia por contexto, goleó 5 a 0 a Inter de Milán y se consagró campeón de la UEFA Champions League 2024-2025. Los goles fueron convertidos por Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Désiré Doué, la joven estrella francesa y el MVP de la definición con apenas 19 años, autor de un doblete.

Imparable, demoledor, legendario, excepcional, dominante. Sobran los adjetivos para calificar al nuevo campeón de Europa. El planteo táctico del DT Luis Enrique anuló por completo a Lautaro Martínez y compañía para que el combinado parisino levante la ‘Orejona’ por primera vez tras el intento fallido en 2019-20, cuando cayó frente a Bayern Munich.

El ideólogo y creador de un equipo demoledor: Luis Enrique ganó su segunda Champions como DT Martin Meissner - AP

El dominio francés fue total. Desde el comienzo hasta el final del partido. Consiguió la victoria más abultada en las 70 finales de Champions que se disputaron hasta ahora. Nunca antes un club había ganado por más de cuatro goles en el partido definitorio de este certamen. Un triunfo inobjetable e histórico en igual medida. La vitrina, ahora, tiene un nuevo integrante.

Las intenciones estuvieron claras en todo momento. PSG salió decidido a asfixiar a su rival. A presionarlo, a golpearlo. En contrapartida, Inter optó por jugar “a lo mismo de siempre”, algo lógico en los papeles, porque de esa manera se metió entre los dos mejores y eliminó, entre otros, a Barcelona, uno de los máximos favoritos a la consagración. ”Lo importante es hacer lo que nos trajo hasta aquí y hacer lo que sabemos hacer", había anticipado Lautaro Martínez en la previa del partido. Pero, a la postre, no fue suficiente.

La decepción de Lautaro Martínez tras perder la segunda final de Champions de su carrera Luca Bruno - AP

Cederle el protagonismo a un equipo con un funcionamiento tan pulido y que, además, está acostumbrado a hacerse fuerte desde la posesión, no fue la mejor idea desde el apartado táctico. Por el otro lado, Luis Enrique anuló el circuito de pases del conjunto italiano con una marca cercana, constante e intensa a Hakan Calhanoglu. Y después se encargó de “marear” a su rival con movimientos ininteligibles. Así llegó el primer gol cuando apenas transcurrían 12′ de la primera mitad: tras una gran jugada colectiva, Hakimi, el lateral derecho, apareció como ‘9′ y, sin marca asignada, definió solo desde el área chica tras una asistencia de Doué para cumplir con la inexorable ‘Ley del Ex’.

¡¡¡GOL DE PSG!! LA LEY DEL EX EN MÚNICH... HAKIMI PONE EL 1-0 ANTE INTER EN LA FINAL.



📺 La #UCLFinal, por #DisneyPlus pic.twitter.com/gpjdyImjn2 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 31, 2025

A los 20′, otro movimiento impredecible le permitió a PSG estirar la ventaja. Doué, que minutos atrás había asistido a Hakimi desde la izquierda, apareció por derecha para recibir un pase cruzado de Ousmane Dembélé y poner el 2 a 0 con complicidad de Federico Di Marco, que tuvo una noche olvidable. Así terminaría la primera mitad, con un claro dominador y un equipo que nunca pudo hacer pie.

El complemento fue una continuidad de lo ocurrido en los 45′ iniciales. PSG sabía que no podía dormirse en los laureles porque Inter está acostumbrado a remontar resultados adversos. Y no solo cumplió con ese cometido, sino que mejoró aún más el nivel de juego y arrolló a su rival para no dejar abierta la puerta hacia una posible sorpresa. Convirtió no uno, ni dos, sino tres golazos para sentenciar el resultado: un 5 a 0 inapelable.

El tercero fue, nuevamente, de Doué. Un jugador excepcional, con un futuro esperanzador y un presente inmejorable. Extremo habilidoso nato. Gambeteador, encarador y con una desfachatez asombrosa, fue la gran figura de una noche que, al menos del lado francés, tuvo puntos altos por todos lados. Tras un contraataque perfecto, recibió un gran pase de Vitinha, otra de las figuras, y definió de primera ante la salida del arquero Yann Sommer.

Désiré Doué, figura de PSG y un crack que quiere marcar época en el fútbol internacional Sven Hoppe - dpa

Kvaratskhelia, campeón de todo durante esta temporada -ganó, incluso, la Serie A con Napoli y la Ligue 1 de Francia-, anotó el cuarto a los 72’ tras un pase en profundidad perfecto de Dembélé. Por último, el joven Mayulu, que ingresó a los 84’, puso el 5 a 0 definitivo a dos minutos de haber reemplazado a Fabián Ruiz. No hicieron falta minutos de adición ya que todo estaba más que definido, por lo que a los 90′, el árbitro rumano István Kovács decretó el final del partido para el delirio de los hinchas de PSG, que consiguieron algo único para la historia del club. ¿El próximo objetivo? el Mundial de Clubes, que dará comienzo el 14 de junio.

