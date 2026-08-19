En qué canal pasan Racing vs. Belgrano por la Copa Argentina 2026 hoy

Los octavos de final de la Copa Argentina 2026 tienen este miércoles un encuentro y es el de Racing vs. Belgrano de Córdoba, programado a las 19.15 en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, con arbitraje de Sebastián Zunino.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Racing necesita levantar cabeza, tras un mal inicio de segundo semestre JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

La previa de Racing vs. Belgrano

Para la Academia es un duelo transcendental porque acumula tres derrotas seguidas en el Torneo Clausura, donde se ubica 12° en el Grupo B con cuatro puntos. El ciclo de Juan Pablo Vojvoda empezó con más dolores de cabeza de lo esperado y el choque contra el último campeón del fútbol argentino lo toma en un momento incómodo porque puede profundizar la crisis deportiva.

En su camino a octavos de la Copa Argentina venció a San Martín de Formosa 1 a 0 y a Defensa y Justicia 4 a 1 en el inicio del segundo semestre. El elenco de Ricardo Zielinski, por su parte, doblegó a Atlético Rafaela 3 a 0 y necesitó de los penales para eliminar a Gimnasia de Jujuy 4 a 2, tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

Belgrano de Córdoba es uno de los mejores equipos de la temporada 2026 del fútbol argentino Belgrano de Córdoba

Belgrano, además, todavía disfruta de las mieles de la obtención del Apertura y marcha segundo en la misma zona del Clausura con 10 unidades gracias a tres victorias, una parda y una derrota. Su presente es inmejorable y en 2027 va a jugar la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez; Ulises Ortegoza, Matko Miljevic, Alejandro Tello; Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez; Ulises Ortegoza, Matko Miljevic, Alejandro Tello; Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda. Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Belgrano con una cuota máxima de 2.75 contra 3.01 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Racing. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 2.92.

El ganador del encuento avanzará a cuartos de final y esperará por Boca o Vélez, que se enfrentarán el 2 de septiembre.

Racing y Belgrano se enfrentaron este año en el Torneo Apertura, por la fecha 12, y ganó el conjunto de Avellaneda 2 a 1 con goles de Adrián Fernández y Marco Di Césare. Lucas Zelarayán igualó transitoriamente para el perdedor. En el Clausura, se volverán a cruzar en la misma jornada de la primera etapa.

El historial entre ambos clubes favorece a Racing con 19 triunfos contra ocho de Belgrano. Se registraron, además, 19 empates.