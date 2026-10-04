En qué canal pasan Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026 hoy

En un choque de necesitados, Estudiantes de Río Cuarto y Racing se enfrentan este domingo desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini con arbitraje de Felipe Viola por la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing

El duelo tiene cara a cara a los dos peores equipos de la zona B. El Celeste marcha último con seis puntos producto de apenas un triunfo -el segundo en el año en Primera División-, tres empates y seis derrotas y, prácticamente sin chances de llegar a los playoffs, necesita sumar para soñar con evitar el descenso a la Primera Nacional. Ese objetivo lo tiene muy lejos, porque marcha último en la Tabla de Promedios y en la Tabla Anual y, a excepción de un milagro, será uno de los dos equipos que bajará a la segunda categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La Academia, por su parte, atraviesa una crisis deportiva que se agravó con la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina a manos de Boca, en un encuentro donde ganaba 2 a 0 y se lo revirtieron en un abrir y cerrar de ojos. Ello le costó el cargo a Juan Pablo Vojvoda, quien se fue tras un breve paso en el que sumó más disgustos que alegrías.

El conjunto de Avellaneda, penúltimo en la tabla de posiciones con ocho unidades gracias a dos victorias, dos empates y seis caídas, se juega una de sus últimas chances para pelear por clasificar a los playoffs con Sebastián Romero como DT interino. Necesita lograrlo, a falta de cinco jornadas para concluir la primera etapa, porque en la Tabla Anual está muy lejos de los puestos de acceso a los certámenes internacionales y en caso de ser campeón del Clausura se meterá en la Libertadores.

Posibles formaciones

Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente y Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente y Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello. Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Nazareno Colombo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.03 contra 4.24 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.10.

Ambos equipos se enfrentaron este año, en el Torneo Apertura, y ganó Racing 2 a 0 en el Cilindro de Avellaneda con un doblete de Adrián ‘Maravilla’ Martínez.