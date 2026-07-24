En qué canal pasan Racing vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este viernes, desde las 19 (horario argentino), Racing y Gimnasia de La Plata se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia quiere mejorar lo hecho en el primer semestre del año, en el que superó la etapa de grupos del Apertura con lo justo y quedó eliminado en cuartos de final tras perder 2 a 1 con Rosario Central por los goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti (Matías Zaracho puso en ventaja parcial al equipo que en ese entonces era dirigido por Gustavo Costas). Para este certamen cambió de entrenador: Juan Pablo Vojvoda reemplazó a Gustavo Costas y firmó contrato hasta junio de 2027.

El Lobo, por su parte, tuvo una buena primera mitad del año. Se alejó de la zona de descenso a la Primera Nacional y, hasta el momento, está en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana a través de la Tabla Anual. En el Apertura quedó eliminado en cuartos al igual que su rival de turno luego de perder 2 a 0 con River en el estadio Monumental por los tantos de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Gimnasia de La Plata mostró un buen rendimiento en el Torneo Apertura y quiere seguir por ese camino Copa Argentina

Racing vs. Gimnasia de La Plata: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.92 contra los 4.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia de La Plata. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.18.

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