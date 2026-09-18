En qué canal pasan Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este viernes, desde las 21.15, Racing y Sarmiento se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia está última en la tabla de posiciones de su zona con cinco puntos al igual que Aldosivi pero con peor diferencia de gol (-7 contra -5). Viene de perder 2 a 1 con Huracán como visitante por los goles de Facundo Waller y Jordy Caicedo (Ulises Ortegoza empató transitoriamente para el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda). Perdió los últimos tres compromisos que disputó y ganó apenas uno en lo que va del certamen local. “Estoy hirviendo. Estamos últimos, es una situación extrema. Eso nos duele a todos”, aseguró el DT tras la última derrota.

Racing no pudo con Huracán en la última fecha y está obligado a sumar frente a Sarmiento Facundo Morales - FOTOBAIRES

En contrapartida, el Verde es una de las grandes revelaciones del campeonato local. Hasta el momento se mantiene en el segundo puesto del Grupo B con 16 unidades, misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor balance de tantos (+3 contra 0). En la última jornada empató 1 a 1 con Belgrano en el estadio Eva Perón de Junín por los tantos de Junior Marabel -S- y Lucas Passerini -B-.

Racing vs. Sarmiento: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.15 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.79 contra los 4.74 que se repagan por un hipotético triunfo de Sarmiento. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.55.

A pesar de su mal presente, las casas de apuestas ponen a Racing como favorito al triunfo ante Sarmiento JUAN MANUEL BAEZ

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