En qué canal pasan Túnez vs. Japón, por el Mundial 2026

Este domingo, a partir de la 1 de la mañana (horario argentino), Túnez y Japón se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del rumano István Kovács, se disputa en el estadio BBVA de Monterrey, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Las Águilas de Cartago sufrieron una de las goleadas más abultadas de la primera fecha. Cayeron por 5 a 1 frente a Suecia por un doblete de Yasin Ayari y sendas anotaciones de Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg (Omar Rekik descontó para los africanos). Por este motivo, tienen la obligación de sumar puntos ante el seleccionado nipón para seguir con chances de avanzar a la próxima ronda.

Herve Renard reemplazó a Sabri Lmaouchi como DT de Túnez en pleno Mundial; debutará ante Japón FRANCK FIFE - AFP

Los Samuráis Azules, por su parte, protagonizaron uno de los compromisos más destacados de la jornada inicial al empatar 2 a 2 con Países Bajos en Dallas, Estados Unidos. Los goles del equipo dirigido por Hajime Moriyasu fueron convertidos por Keito Nakamura y Daichi Kamada (Virgil van Dijk y Crysencio Summerville anotaron los tantos de la Naranja Mecánica). El gran objetivo es sumar de a tres puntos para alcanzar a los neerlandeses, que este sábado golearon 5 a 1 a Suecia, en lo más alto de la tabla de posiciones.

Túnez vs. Japón: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Japón corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.51 contra los 7.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Túnez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.40.

Las casas de apuestas ponen a Japón como favorito al triunfo en el partido ante Túnez CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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