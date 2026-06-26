En qué canal pasan Turquía vs. Estados Unidos por el Mundial 2026 hoy

Este jueves, desde las 23 (horario argentino), Turquía y Estados Unidos se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal, se disputa en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los de luna y estrella ya están eliminados de la Copa del Mundo luego de perder por 2 a 0 con Australia en el debut y por 1 a 0 con Paraguay en la segunda jornada. Tras este compromiso, se despedirán de la competencia luego de una actuación que quedó muy por debajo de lo esperado debido a los futbolistas de renombre que tienen en el plantel, entre los que destacan Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus) y Hakan Çalhanoglu (Inter de Milán).

Turquía aún no pudo convertir goles en lo que va del Mundial 2026 a pesar de haber rematado más de 60 veces TOMAS DINIZ SANTOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En contrapartida, los estadounidenses, uno de los tres anfitriones de esta edición junto a México y Canadá, ya se aseguraron el primer lugar de su zona tras un comienzo inmejorable. En el debut golearon 4 a 1 a Paraguay con dos goles de Folarin Balogun y sendas anotaciones de Damián Bobadilla en contra y Giovanni Reyna (Maurício descontó para la Albirroja). Luego, en la fecha 2, le ganaron a Australia por 2 a 0 con tantos de Cameron Burgess en contra y Alex Freeman. En 16vos de final se cruzarán con uno de los ocho mejores terceros.

Turquía vs. Estados Unidos: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 23 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estados Unidos corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.85 contra los 4.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Turquía. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.42.

Las casas de apuestas ponen a Estados Unidos como favorito al triunfo en el encuentro ante Turquía Manu Fernandez - AP

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