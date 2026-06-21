En qué canal pasan Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 hoy

Este domingo, desde las 19 (horario argentino), Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del noruego Espen Eskas, se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Arabia Saudita, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Celeste no pudo con Arabia Saudita en un debut en el que partía como claro favorito. Empató 1 a 1 por los goles de Abdulelah Al-Amri -AS- y Maximiliano Araújo -U-. “Que no hayamos ganado, sin desmerecer las cualidades de nuestro rival, está ligado a que no conseguimos la versión de la que somos capaces”, dijo el DT Marcelo Bielsa. Por este motivo, ya no tiene margen de error y necesita recuperarse.

Maximiliano Araújo convirtió el gol del empate de Uruguay en el debut ante Arabia Saudita. Lynne Sladky - AP

El seleccionado africano, por su parte, consiguió un heroico empate 0 a 0 frente a una de las principales candidatas al título, España. Está cumpliendo el sueño de disputar una Copa del Mundo por primera vez en la historia como los otros tres debutantes de este 2026: Jordania, Curazao y Uzbekistán. Con la ilusión intacta por el inesperado resultado del debut, quiere dar el golpe ante los charrúas.

Uruguay vs. Cabo Verde: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Uruguay corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.50 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cabo Verde. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.42.

Uruguay necesita sumar de a tres para seguir peleando por el pase a los 16vos de final del Mundial MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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