En qué canal pasan Vélez vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este viernes, desde las 19 (horario argentino), Vélez e Instituto se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Fortín tuvo un buen desempeño en la etapa de grupos del Apertura, el primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino, pero fue eliminado en octavos de final tras perder 1 a 0 con Gimnasia de La Plata por un gol de Marcelo Torres. En este certamen, de la mano del DT Guillermo Barros Schelotto, buscará pelear por el título para intentar clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

La Gloria, por su parte, se despidió del torneo anterior en la primera ronda luego de culminar con la misma cantidad de puntos que Unión de Santa Fe, que se quedó con el último boleto de la zona A a octavos por diferencia de gol. Perdió a una pieza importante de los últimos meses, Manuel Roffo, el dueño de los tres palos que dejó el club para sumarse a Cerro Porteño de Paraguay. Su reemplazante será Marcos Ledesma, que viene de mostrar un buen rendimiento en Defensa y Justicia.

En los últimos años, Instituto de Córdoba siempre se mantiene en la zona media de las tablas de posiciones Copa Argentina

Vélez vs. Instituto: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19 (horario argentino) en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Vélez corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.17 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.93.

Las casas de apuestas ponen a Vélez como favorito al triunfo en el encuentro ante Instituto Copa Argentina

Posibles formaciones